裕隆汽車廣告不實 公平會開罰100萬

2018年10月17日 14:58 中時 李宜秦

裕隆日產汽車因在銷售2018年式「INFINITI Q50」系列車款，使用誇大不實的標語作為廣告內容，公平會認為足以誤導消費者，並會影響消費者交易決定，認定其違反公平交易法，對其開罰100萬元罰鍰。

公平會表示，裕隆公司在銷售2018年式「INFINITI Q50」系列車款時，於網站與商品型錄上刊載「世界三大安全評鑑認證」及「IIHS美國公路安全保險協會最佳安全首選Top Safety Pick+」等文字，然而該車款在2016年已被取消「最佳安全首選」評價。

另外該車款標榜具「世界三大安全評鑑認證」、「IIHS美國公路安全保險協會最佳安全首選Top Safety Pick+」、「NHTSA美國高速公路安全局5顆星最佳安全防護」及「Euro NCAP歐盟新車安全評鑑協會5顆星最佳安全防護」，經查發現該車款並未得到2018年的安全憑證，僅在2013到2015年陸續獲得上述認證。

交通部指出，國際推動的新車安全平等計畫日新月異，每年評等的標準都不盡相同，因此即使2015年獲得安全認證，不代表2018年也可同樣得到認證。

公平會表示，汽車廣告所宣稱的車輛安全性資訊足以影響消費者的交易決定，裕隆公司廣告所標榜的各種認證，均與事實不符、涉及廣告誇大，足以對市場產生不公平競爭的效果，已違反公平交易法，決定對其開罰100萬元的罰鍰。

(中時 )