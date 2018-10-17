港市合作共創雙贏！林佳龍與港務公司獲共識

2018年10月17日 15:08 中時 盧金足

海線榮景，大船入港！台中市長林佳龍與台灣港務公司新任董事長吳宗榮晤面，雙方對於「港市合作，共創雙贏」的立場，具有相同共識與方向，強調要為「海線雙港副都心」，包括確立1個市鎮生活圈、2大海空產業帶、3個觀光遊憩區的發展定位，持續推動相關建設，帶動海線整體繁榮發展。

台灣港務公司新任董事長吳宗榮至台中市政府拜會市長林佳龍，雙方就港市合作共識，商討未來合作議題，林佳龍盼透過共同投資落實策略合作，共享利益促進海線地區發展，創造繁榮帶動經濟與就業，讓港市合作成為共生、共榮與共好的狀態。

台中花博、日本三井OUTLET PARK將陸續開幕、梧棲漁港、高美濕地等海線景點湧入觀光人潮，林佳龍邀請港務公司共襄盛舉，共同為活動宣傳。

林佳龍在台中市都市發展局長王俊傑、經濟發展局長呂曜志等人陪同下，與台灣港務公司新任董事長吳宗榮見面。

林佳龍表示，台中市與港務公司朝向利益共同體的方向合作，市府擁有行政權，但相關建設的開發需透過雙方商討，力求台中市與港務公司間達成雙贏外，盼研擬出長遠的市港合作的模式，促進全市發展、創造更好的環境「築巢引鳳」引入更多投資。

他以捷運藍線為例，以前台中因發展BRT，造成捷運藍線被交通部退回，改為優化公車系統後，計畫重新獲得契機，並且促成多線公車直達海線；市府對捷運藍線的整體規劃是到台中港，讓民眾到台中火車站更方便，捷運藍線也與綠線交叉，擁有相當運量，未來10年將透過捷運藍線支撐台中港各種招商。

對此，吳宗榮說，將全力配合市府的設計方向，共同促進土地開發，對於開發面對的問題也會積極提出解決方案，與市府商討創造共好；他也讚賞林佳龍對於台中市的建設用心，承諾將盡力支持各項發展。

市府指出，目前正推行中的「台中港2.0計畫」，與港務公司所提出的「台中港40年期主計畫」發展方向一致，主要是將台中港區分為北、中、南三個區段，北段以「北大安、南高美」為主軸，搭配松柏漁港、大安港媽祖主題園區及高美濕地等定位為「生態觀光專區」。

中段以三井OUTLET PARK為核心，未來結合捷運藍線，規劃引進旅宿飯店、購物商場及相關產業觀光工廠進駐，定位為「商務觀光特區」；南段則定位為「工業綠能專區」，主打工業及綠色能源（離岸風電）發展，配合綠色新能源產業、國家風力發電政策，招攬相關廠商進駐，活絡地方經濟發展。

而因應三井OUTLETPARK今年底開幕，市府也將協助規畫完善的大眾運輸接駁，並針對各項可能的綠色運具設置進行評估，且持續協助港務公司針對「台中國際大型遊輪碼頭」、「觀光遊艇碼頭」的規畫，預期結合高美濕地的生態遊憩，再加上目前正著手進行市鎮中心北側及南側（草湳聚落）區域土地活化再利用發展策略，未來將打造海線商旅遊憩購物新核心。

台中市推動「海線雙港副都心」，並以「貨從雙港出，客從雙港入」為目標，目前已提出「台中國際機場門戶計畫」，將以「機場園區」概念帶動周邊土地利用，增加周邊支援航空服務及產業專區用地，藉精密機械的優勢，結合航空零組件產業鏈，打造具有上、下游供應鏈的完整產業聚落。

此外，正進行相關的都市計畫檢討變更程序，主要計畫書圖已報請內政部都委會審議中，市府將與台灣港務公司攜手進行「港市合作」，逐步實現「海線雙港副都心」目標，迎接海線地區繁榮發展。

(中時 )