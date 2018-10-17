綠粉貼選戰要防的6大奧步 網友：笑死 民進黨6點全中

綠營支持者PO選舉要防的六大奧步，被網友笑「民進黨6點全中」 (圖／翻攝自臉書)

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中時電子報
綠營支持者要大家防奧步，卻被嗆翻「民進黨最會」 (圖／翻攝自臉書)

距離投票日僅剩37天，選戰也越打越火熱，許多候選人也都跳出來互相指責敵對陣營使用奧步。而昨天民進黨籍北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲也因為挺柯文哲被綠粉攻擊，一名綠粉貼出一張標語，裡面寫著六大奧步，要支持者們小心柯文哲不知道又要用什麼奧步，結果被其他網友嗆翻，「X的笑死 民進黨六點全中 有病記得去吃藥」。

民進黨員謝俊洲因成立柯文哲家長後援會，被綠營支持者圍剿，指控他幫柯文哲賄選，要求檢調介入偵辦，還嗆謝俊洲快點退黨，意外釣到謝俊洲本人留言力戰群雄，「你有本事就露臉討論，再有本事就叫民進黨開除我」、「參加人士全都自費，何來請客之說，再汙衊栽贓就立刻提告」，讓綠營支持者全都不敢回覆，還有人默默收回文章的按讚。

而有一名綠粉貼出選戰六大奧步的圖片，包括「胡亂攀誣」、「不實廣告」、「匿名黑函」、「散布假民調」、「製造事端」、「散布謠言」，指稱柯文哲下一步不知道又要用什麼奧步，要支持者們小心，卻慘遭網友嗆翻：「奧步？民進黨最會」、「看看高雄，民進黨最佳示範」、「柯文哲韓國瑜被你們抹得最慘還敢說」，還有人揶揄「大家冷靜，這位應該是自己人反串的」。

(中時電子報)

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