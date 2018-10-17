高雄》韓國瑜粉絲團停權風波 綠委批韓自導自演

2018年10月17日 15:15 中時 鄭舲

民進黨高雄市長參選人陳其邁日前控訴對手韓國瑜有「暗黑軍團」，將對散布不實消息的20名網友提告，韓國瑜臉書粉絲頁隨後疑似遭到停權。不過，有媒體報導，臉書官方強調並未對韓國瑜民間粉絲團進行任何操作，民進黨立法院黨團今也舉行記者會，痛批韓國瑜粉絲團事件是「自導自演、造假又栽贓」，要求韓國瑜出面說明道歉。

民進黨團幹事長李俊俋指出，這件事從頭到尾都是假議題，先是有網友在PTT上帶風向，隨後媒體跟進，國民黨立委黃昭順還在臉書上質疑「是戒嚴了嗎？」直指韓國瑜粉絲團被停權。但韓國瑜團隊今天又發聲明，說粉絲團是他們自己關掉的，顯示從頭到尾民進黨跟韓國瑜臉書關閉無關，「不但造假還要栽贓，這是台灣選舉史上最惡劣的做法。」

綠委趙天麟表示，韓國瑜陣營一路走來造假成性、栽贓抹黑、自導自演，就是為了轉移他的粉絲團已經成為境外IP散步謠言平台的醜聞。趙說，要不是臉書看不下去，跟媒體說明官方根本沒有停權，韓陣營到現在還在騙，上午的聲明是被臉書狠狠打臉才會發。

趙天麟鄭重要求韓國瑜，要為自導自演、栽贓抹黑的行為鄭重道歉，團隊成為散步不法情事謠言平台在先，他縱容在後，甚至主導造假，必須為此親自說明道歉。趙天麟也說，這個粉絲團其實不是由民間發起，粉絲團改過好幾次名，最早叫「韓國瑜粉絲團」、後來改為「韓多路志工團」，最近又改為「韓國瑜民間粉絲團」，但粉絲團小編曾公開對媒體說，這個粉絲團是經韓國瑜授權的，就是官方粉絲團。

(中時 )