對付敘境俄製S-300 美以在烏克蘭秘密受訓

2018年10月17日 15:22 中時電子報 楊幼蘭

美以F-15戰機

在以色列強烈反對下，莫斯科仍加速在敘利亞部署S-300飛彈防空系統。如今俄羅斯與敘利亞媒體傳出，為了因應俄製S-300帶來的威脅，以色列與美國已派遣祕密軍事代表團到烏克蘭受訓，以測試這系統。

據《以色列時報》（The Times of Israel）16日報導，烏克蘭部隊除了指導美、以有關S-300的戰力外，也協助兩國排練種種可能發生的戰況。

以色列9月派F-16戰機轟炸敘利亞，敘國為了還擊，不慎以俄製S-200誤擊俄羅斯伊爾-20（Il-20）偵察機，導致15名俄軍喪生。儘管動手的是敘國，但莫斯科認為，這是以國故意耍手段造成，因此還是把帳算在他們頭上，於是快馬加鞭提供敘利亞早就想要的S-300防空系統。

俄羅斯媒體報導稱，F-15戰機駕駛在烏克蘭的國際軍演中受訓，演練如何對付S-300防空系統，其中包括以色列駕駛。不過目前並不清楚，以色列駕駛也參加了軍演，還是只在陸上觀察。

自2014年俄羅斯侵略烏克蘭，併吞克里米亞半島，雙方在東烏克蘭爆發衝突以來，兩國關係一直很緊張。

另一方面，媒體盛傳，早自2007年以來，以色列空軍就在希臘受訓，演練如何對付S-300。而一般認為，美以都在敘利亞的軍事行動中使用了F-35隱形戰機。以色列F-35機隊在美國因F-35戰機首次墜毀，暫停全球「閃電II」戰機出任務，以進行調查後，周日已恢復正常。

以國戰機已對敘境伊朗及真主黨（Hezbollah）目標進行數百計空襲，但自從誤擊事件後，就沒有再傳出以國對敘境空襲的消息。

(中時電子報)