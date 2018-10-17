台中花博展安排上萬場藝文饗宴吸引遊客

2018年10月17日 15:48 工商 曾麗芳

台中市副市長張光瑤領軍一起活力擊鼓，氣勢磅礡的宣告各項花博精彩的表演活動正式展開！（圖／曾麗芳）

台中花博展出半年期間，將有上萬場藝文饗宴迎接遊客。（圖／曾麗芳）

眾所矚目的「2018台中世界花卉博覽會」，即將於今年11月3日起至2019年4月24日展出，期間安排逾萬場多元精彩的藝文饗宴，今（17）日舉辦展前活動說明會，現場由優人神鼓、國立台灣交響樂團、瓊瑢舞蹈團、舞空術娛樂事業帶來精彩的演出。

今日在台中市副市長張光瑤帶領文化局長王志誠、副局長施純福、經發局副局長李逸安及國立台灣交響樂團副團長林麗如、瓊瑢舞蹈團長王瓊瑢、極至體能舞蹈團行政總監簡淑珠等人一同活力擊鼓，氣勢磅礡的宣告各項花博精彩的表演活動正式展開！

另有多位長期支持表演藝術、熱心公益的企業與貴賓到場支持，包含上銀科技經理陳秋蓮、中友百貨協理許振立、永豐銀行中區督導副總經理鄭志順、永豐金證券中區督導副總經理林金標、喬山健康科技經理巫紹邦、華南銀行中區通路管理中心協理陳偉智、工研院經理施香蘭等一起共襄盛舉。

張光瑤表示，來到台中世界花卉博覽會不但可以看到各國花藝競賽成果，還能欣賞到各式精彩的藝術表演，在此邀請全國各地民眾到台中短居10日，好好的欣賞台中世界花卉博覽會三大園區內每一處精心設計的花卉藝術與精彩的表演活動；張光瑤也特別感謝企業大力支持贊助台中花博，台中市政府一定用心辦好花博。

台中巿政府主辦「2018台中世界花卉博覽會」，首先將由文化局於11月3日至11月5日在「水湳智慧城」辦理一系列精彩的開幕晚會暨系列表演活動，預計邀請國內外包含巴西、紐西蘭、西班牙、辛巴威等五大洲三大洋等優秀團隊進行演出，一連三天白天加晚上的熱鬧活動，及全台首見面寛超過100公尺的舞台加上繽紛奪目的裝置藝術，預計三天將可吸引20萬以上民眾前來參加，也藉此為花博長達半年的精彩活動拉開序幕。

另外，於后里、豐原及外埔三大園區，亦將邀請國內外知名及在地的藝文團隊，安排多元豐富的表演活動，包含定目劇及各類多元的藝文表演，於后里「花舞香坡」與「達爾文綠地」以及外埔園區的「蜂潮劇場」、豐原葫蘆墩公園等地熱鬧演出，絕對讓到訪的觀眾一次獲得視覺與聽覺的大滿足！

「2018台中世界花卉博覽會」這場大型盛會，台中巿文化局歷經近二年籌辦「定目劇」及花博戶外場地的演出，期望能讓參訪花博的民眾獲得充分的心靈饗宴。

定目劇分別於后里馬場園區「花舞香坡」以及外埔園區「蜂潮劇場」進行演出。其中，后里園區「花舞香坡」首先登場的是國立台灣交響樂團帶來的漂浮樂團親子互動劇場《花，森什麼事？》，在這檔作品中，將會有台灣交響樂團的弦樂重奏、與上銀科技及工研院服務系統科技中心合作的機器手臂，加上舞空術娛樂事業的舞蹈、高空特技、雜耍等三大元素結合，將讓觀眾看到科技與人文的結合表演，只在花博獨家演出。

另於外埔「蜂潮劇場」的定目劇，今年首先安排瓊瑢舞蹈團的《花漾繽紛》，以及極至體能舞蹈團的《花樹下的約會》。瓊瑢舞蹈團與極至體能舞蹈團，皆為台中傑出演藝團隊，他們為了台中花博，皆投入大量心血，特別重新為花博活動量身打造，編排新的定目劇舞蹈創作，與觀眾分享一場美妙的花中舞宴。

除了安排定目劇外，於后里園區「達爾文綠地」，則是長達半年天天上演各類精彩的多元表演，觀眾可以最近的距離觀賞演出，各類多元演出，包含不同風格與類型的內容，如傳統布袋戲、偶劇、當代舞蹈、新住民表演文化、原住民藝術等，11月3日開幕當天，將邀請高知名度的優人神鼓演出《奔騰》，為花博帶來無比的熱情與活力。

另，11月起也將陸續安排泰武古謠傳唱、頑石劇團、皇媂樂團、五洲園掌中劇團等多類型藝文團隊，每天新鮮輪番上陣；此外，台中姐妹市日本鳥取縣，將於11月3日上午10點帶來特別演出場，鳥取縣團隊曾在台中燈會帶來令人讚嘆的傘舞表演，此次也將再度在達爾文綠地演出，僅此一場。

2018台中花博活動期間，文化局精心安排邀請國內外精彩的藝文演出，每一場表演節目皆適合親子共賞，只要憑花博入園票券就可免費參與這場台中百年來最重要的一場國際盛會。

(工商 )