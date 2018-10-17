台北》申請公園辦造勢被打槍 姚文智轟北市府

2018年10月17日 15:31 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人姚文智原欲租借瑠公公園舉辦造勢後援會，但遭北市府公園路燈工程管理處駁回，指非正式期間不得從事競選活動。姚批評，台北市長柯文哲將在20日於北投七星公園舉辦「行動競選總部園遊會」，質疑根本是雙重標準，難道公園內部是園遊會，然後公園一線之隔外是競選活動？公園外喊凍蒜時，公園內的園遊會聽不到嗎？

姚文智今在中央文藝公園舉行記者會，質疑附近三創園區的LED看板不斷放送宣傳柯文哲的廣告，在一段6分25秒廣告裡，柯文哲就出現了2分7秒佔1/3；而台北市府當年大張旗鼓罰三創的廣告牆72萬，被台北高等行政法院審理後發現，北市府開罰時卻是用「擅自使用」理由，與「擅自建造」罰金差了2.5倍。

由於國民黨台北市長參選人丁守中日前以慶生會形式在大安森林公園申請活動，媒體今問姚，北市府不給他申請是否特別針對他？對此，姚說不必揣測是否有針對之意，但丁、柯的競選活動卻用慶生會、園遊會的模式，證明丁守中和柯文哲都是在虛假威權的邏輯醬缸內運作，柯文哲就是國民黨2.0。

姚抨擊，柯文哲嘴巴上講要改變政治文化創造新的政治力量，但借場地一事所做所為和充滿虛假、威權、保守的國民黨一模一樣，像丁守中可以進入大巨蛋拍攝廣告，民進黨議員卻三番兩次被拒絕於外。

談及自己欲申請公園卻遭駁回，但柯卻在七星公園辦「行動競總園遊會」，姚文智直批，這是「只許州官辦園遊會，不許百姓成立後援會」，認為選舉當然是以選舉活動申請，他絕對不會假借名義、迂迴閃躲。

姚也質疑北市府公園處不但不把申請資訊公開，還替柯文哲圓謊，這樣的政治文化，「柯Liar你還有臉說，改變台北從文化開始？」

(中時 )