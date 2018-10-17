影》記者失蹤指向他 川普強力護航：勿重演大法官性侵

2018年10月17日 15:33 中時電子報 吳映璠

正當各項證據都指沙烏地阿拉伯官方與華郵異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）失蹤案脫不了關係時，美國總統川普持續捍衛他的「堅定盟友」的清白，16日要外界別未審先判，甚至將整起事件與爭議大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的性侵疑雲相提並論，不過據外媒引述自土耳其官員說法，美國手上也握有卡舒吉在沙國領事館遇害證據。

監視器拍到華郵記者卡舒吉走進沙國領事館，2小時後沙國公務車駛進總領事奧泰比住宅。

川普16日接受美聯社專訪，強硬捍衛盟友沙烏地阿拉伯清白，更將這起案件比作大法官卡瓦諾性侵風波，「我們必須先搞清楚事情是怎麼發生的」。他說：「我們現在就是在未審先判，我不喜歡這樣，我們這樣做就像是對大法官卡瓦諾那樣，但他從頭到尾都是清白的。」

不過根據半島電視台（Al Jazeera）報導，美方對整起事件已掌握部分證據。半島電視台引述自匿名土耳其官員，指出土國官方握有卡舒吉在沙國領事館遭殺害的音檔，而且已將證據轉給美國及沙國當局。

報導也指出，土國警方掌握的音檔長達11分鐘，經鑑定，檔案中除了卡舒吉的聲音出現外，另有三名男性口音屬於沙烏地阿拉伯人，不過並未指出是否還有其他人在場。另外根據報導內容，當天上午11點30分左右，領事館員工就被以下午有重要會議為由先行支開。

土耳其警方15日在沙國駐伊斯坦堡領事館內進行長達9小時的搜索行動，土國官員稱儘管未發現「決定性證據」，但仍有「強而有力」的收穫，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則表示官員發現領事館部分牆面已被重新粉刷，更找到有毒物質。

土國警方已把搜索目標轉向沙國駐伊斯坦堡總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）的個人居所，根據當地媒體公布的畫面，在卡舒吉走進領事館2小時後，一輛沙國公務車駛離沙國領事館，並開進200公尺外總領事奧泰比的個人住所。

外媒報導，土國警方原訂於15日一併搜索奧泰比住家，不過當天稍早奧泰比已搭乘飛機返回沙國，也讓搜索延宕至今，目前尚不清楚奧泰比返國原因，不過土耳其警方相信卡舒吉的遺體就是被藏在那裡。

(中時電子報)