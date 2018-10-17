「兄弟 我來了！」彰化縣消防局火場搶救演練

彰化縣消防局17日在正新公司舉辦大型搶救演練，快速救援小組搶救因救災受困火場的消防人員。（鐘武達攝）

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彰化縣消防局17日在正新公司舉辦的搶救演練，過真逼真。（鐘武達攝）
彰化縣消防局的快速救援小組整裝出發要去搶救受困火場的消防弟兄。（鐘武達攝）

兄弟，我們要活著一起出去！彰化縣消防局鑑於近年來各縣市屢傳重大火災造成消防人員傷亡，17日特別在正新橡膠公司舉辦大型搶救演練，考驗指揮系統與救災人員在災害現場的應變能力，過程逼真，更讓人見識火場中的患難情誼。

搶救演練是消防局災害搶救科與消防局第二大隊弟兄聯合規畫，副縣長林明裕、消防局副局長邱聰佳主持，近200名警義消人員觀摩與經驗傳承。邱聰佳表示，消防人員救災時陷入險境，除了顯示火災現場的瞬息萬變，更凸顯救災人員的應變能力及指揮體系運作的重要性。

演練內容是模擬正新公司福利大樓3樓員工餐廳瓦斯氣爆引發火災，火勢迅速蔓延，有員工受困。消防局獲報即刻啟動災害現場評估、災害應變處置、消防水源掌握、指揮體系建立、人員安全管制、消防部署滅火搶救、啟動快速救援小組等機制。

為因應搶救人員受困成立的快速救援小組（RIT）是演練操作重點，小組接獲通報有同袍受困，立即搜尋定位，接著冒著生命危險在險惡的火場裡匍匐挺進，直到最後聯手將受困的弟兄救出，分秒必爭，步步驚險。

除了消防局自己規畫的演練科目，內政部消防署更臨時加碼出考題，模擬還有消防弟兄受困火場的角落，這個突發的狀況並沒有難倒訓練有素的消防局弟兄，他們迅速達成任務，救出自己的好兄弟。

(中時 )

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