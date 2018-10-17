《時來運轉》運彩報報 - NBA最佳新秀 雙龍搶珠

2018年10月17日 15:44 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

太陽隊艾頓(Deandre Ayton)灌籃。（美聯社資料照）

上一季爵士的米契爾(Donovan Mitchell)與76人西蒙斯(Ben Simmons)力爭最佳新人的精彩局面大家還記得嗎？米契爾以出色的進攻能力，無縫接軌海沃德(Gordon Hayward)出走所空出的一哥的寶座，並成功帶領爵士以西區第5之姿進入季後賽；貴為2016選秀狀元的西蒙斯因腳傷首年一場例賽未戰報銷整季，上季重新出發用場均15.8分、8.1籃板、8.2助攻的數據證明了自己狀元的身價。米、西兩人展現出色的身手爭奪最佳新秀猶如瑜亮之爭，激起聯盟一波話題熱潮。

本季最佳新秀爭奪戰的刺激程度絕對不亞於上個球季，一樣將呈現雙龍搶珠的態樣，只是本集主角換成太陽的艾頓(Deandre Ayton)以及獨行俠的東契奇(Luka Doncic)，年僅19歲的兩人會用甚麼樣的看家本領吸引評審的目光呢？

身高7呎1吋(216公分)的超級中鋒艾頓是今年的選秀狀元，巴哈馬出生的他13歲隨著家人移居美國，上季效力亞歷桑納大學場均20.1分、11.6籃板、1.6助攻與1.9籃板，除了擁有優異身材與勁爆的體能之外，還具備三分外線投射能力，加盟太陽以後與布克(Devin Booker)裡外配合相信能提升太陽不少戰力。根據統計近30年來最佳新秀有14年由選秀狀元獲獎，目前台灣運彩開出最佳新秀賠率艾頓為2.50倍最被看好！

東契奇這個名字還沒進NBA就已經傳遍籃球圈，被譽為籃球天才的他上季帶領皇家馬德里拿到西甲、歐聯賽雙料冠軍，東契奇也眾望所歸獲得雙料MVP！身高6呎7吋(201公分)身材厚實在後衛當中佔有很大的先天優勢，技巧全面、球風穩健，東契奇獲得本季最佳新秀的賠率高達3.40倍，十分值得看好他的球迷投資！

(中時電子報)