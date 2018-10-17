彰化》捷運政見膨風？是誰插旗掀內幕也揭新戰局

彰化縣長參選人黃文玲質疑捷運政見膨風，要求不要躲在旗幟背後。（吳敏菁攝）

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彰化縣長參選人王惠美反問，難道南彰化不需要捷運？（吳敏菁攝）
彰化縣長魏明谷表示，插旗不屬名影響選風，認為捷運不像蓋公路，要先挑戰人口密集的蛋黃區。（吳敏菁攝）

捷運到員林、田中無名旗幟演變新戰局，黃文玲17日到縣府廣場叫戰縣長魏明谷和立委王惠美，不要躲在旗幟後面；魏明谷強調旗幟不是他插的，重申建設軌道運輸系統要考量選在人口稠密的蛋黃區；王惠美則說，交通政見得到認同，旗幟是支持者插，反問難道南彰化不需捷運？要求公開辯論。

黃文玲17日在彰化縣政府縣廣場針對捷的運政見，叫戰魏明谷和王惠美，質疑「膨風」旗幟插出來，卻沒人敢承認？指出台北捷運終點站淡水站有16萬人，但彰化縣大部分鄉鎮人口約2、3萬人，足以撐起捷運的營運嗎？當然有捷運路網一定支持，但民國幾年能完成是根本大問題。認為應先健全公路網，搭配8大經濟建設，人口增加後再規劃捷運路網較恰當。

魏明谷指出，只要是自己提出的政策，「一定會署名」，沒有署名旗幟對選風有不好的影響，強調軌道運輸系統要以人口稠密蛋黃區先考量，彰化縣的交通建設以優先完成公路。軌道系統則先從台中捷運延伸到彰化市，並串連和美、鹿港。南彰先達成田中雙鐵共構，畢竟軌道建設經費高，要考慮自償率，不可能像公路系統上山下海，豈可隨便說說就可以。

王惠美則指出，提出「一軸一環雙樞紐」的交通政見後，受到鄉親關注和認同，是支持者插的旗，但反問的是難道南彰化就不需要捷運嗎？目前高鐵、台鐵對彰化的運量都是南、北走向，東西向也需要串聯，透過大眾捷運連接，能夠把人口帶進來，這是一連串的規劃，願意和其他參選人一起公開來辯論。

(中時 )

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