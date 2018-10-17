被譽為「笑聲製造機」 國小輔導主任獲傑出輔導獎

蔡宏昇被譽為「笑聲製造機」，日前獲教育部友善校園傑出輔導人員獎。（徐養齡攝）

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新竹市民富國小輔導主任蔡宏昇在複雜的心輔工作中，找出獨到的諮商輔導模式，讓校園總是歡樂不斷，被譽為「笑聲製造機」，日前獲教育部友善校園傑出輔導人員獎，全台僅4人得獎，成就甚為難得。

蔡宏昇頂著台大法學碩士學歷光環，與傳統心輔人員養成過程迥異，多年來歷經國小、國中及高中3階段，對中小學友善校園工作有實際的感觸，也深刻體會社會變遷及家長觀念和城鄉等因素巨變，最後選擇在小學服務，守在學子形塑人格特質的第一線。

民富國小在蔡宏昇的努力下，輔導績效年年獲獎，其個人風趣特質，營造辦公室和諧氛圍，「團隊合作」取向的諮商輔導模式，爭取社會資源與舞台，營造出溫馨友善的校園環境。

蔡宏昇輔導學生不僅是紙上談兵，歷年來積極勸募資金挹注教育儲蓄專戶，讓學生安心就學，並善用民間資源，提供受飢兒愛心早餐，經常舉行新住民子女課程活動，設置全新資源班教室等，使該校輔導品質大幅提升。

蔡宏昇形容多年工作的心得，感性說「夢想就是做一件值得驕傲的事情，不要限制自己創造無限的可能性」。

「這是我鼓勵弱勢學生最常說的話」蔡宏昇說，孩子們需要的，其實是舞台和關愛。看到關懷學生參加學校舞獅隊，新住民學生在越語班上課找到自信心，只要能為孩子們找到人生亮點和發揮舞台，再辛苦都義無反顧。

(中時 )

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