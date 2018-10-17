女童衝出馬路工人奔救卻被罵變態 網怒：好人難當

一名在建築工地工作的黃姓男子在《爆廢公社公開版》po文。翻攝《爆廢公社公開版》

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中時電子報

好人難當！一名建築工人黃姓男子，今天上午在信義計畫區買早餐時，看到一小女孩盤撿被風吹走的帽子而衝出馬路，他擔心小女孩被車撞到，衝上前把她抱回人行道，卻被小女孩媽媽罵變態，還說「妹妹啊，妳要小心那種人，衣服穿的髒髒的一看就知道不是好人」讓他很受傷。網友則紛留言為他打氣說，「有錢人眼睛有病比較多」、「你很棒啊」。

黃姓男子在《爆廢公社公開版》po文表示，他是工仔人，工地綁鐵的，他不覺得他的職業很低賤，身為一個已經要當父親的人了，在累在苦也是每天笑笑的度過，今天在高級住宅區施工，蓋的是新建的新光三越商區，附近很多高級住宅，出入都是身家萬貫之人，由於7點30分就要入場施工，他習慣7點在工地附近找早餐店吃飯，就在他排隊買早餐的時候，一位小朋友突然衝出馬路要撿他被風吹走的帽子，左方來車雖然不快，可是對小朋友也會造成一定的傷害，他顧不得點餐正妹的微笑詢問點餐，跟著衝了出去把小孩強抱回人行道。

就在他詢問小朋友有沒有受傷時，突然有一個小姐，以尖叫略帶謾罵的口吻大叫著，「你抓著我小孩幹甚麼」；他回頭看，想跟這位媽媽解釋「小姐，剛剛小朋友……」，話還沒說完，這位媽媽竟說，「快放開我女兒，死變態」，並將孩子帶走，嘴裡繼續說著，「妹妹啊，妳要小心那種人，衣服穿的髒髒的一看就知道不是好人」。

他說，好吧，或許小女孩媽媽剛剛視線沒注意到來車，或許是他衣服髒髒的，讓這位媽媽誤會，如果媽媽也是廢友的話，他想跟她解釋，「我真的只是救妳的小孩而已，沒有其他惡意，還有，我的衣服每天都這麼髒，我做工的，不是故意的，不要誤會我」。

對此，網友紛留言說，「你很棒啊~」、「有錢人眼睛有病比較多」、「你的內心比任何都還要乾淨」、「你的品格比她好太多了」、「看了都火了，你修養真好」、「好人難當」、「各行各業都該尊重！唉..現在的社會好人很難做」。

(中時電子報)

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文章來源：《爆廢公社公開版》

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