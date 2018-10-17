民進黨與喜樂島拚場 新勇哥物語：有志之士不能也不會被摸頭

2018年10月17日 15:59 中時 曾薏蘋

喜樂島聯盟周六將在台北市舉行「反併吞正名公投」活動，被認為與喜樂島聯盟「拚場」；前總統陳水扁的「新勇哥物語」表示，選對會與中常會當然要先公開認錯道歉才對！並表示，有志之士不能也不會被摸頭！

喜樂島聯盟周六將在台北市舉行「反併吞正名公投」活動，民進黨昨天與本土社團代表開會後，決定同一天在高雄市舉辦另一場「反併吞、護台灣」大遊行。

多次呼籲民進黨不應切割「反併吞正名公投」活動的前總統陳水扁，今天在新勇哥物語以—勇哥對喜樂島1020「全民公投反併吞」大遊行，獨派人士與民進黨選對會達成三點共識的5點聲明：

以下為全文：

一、如果民進黨可以開放黨公職人員參加南部的反併吞遊行，是否代表著選對會之前向中常會提案並經決議通過的禁令是錯的？選對會與中常會當然要先公開認錯道歉才對！？

二、倘若民進黨可以開放黨公職人員參加南部的反併吞遊行，卻不能參加北部由「喜樂島聯盟」所發起推動的「全民公投反併吞」大遊行，如果這不是對郭倍宏、彭文正、曹長青等的否定、切割與打壓，其誰能信！？

三：公投普世價值是不能剝奪限制的。國民黨時代，公投是禁忌；民進黨時代，民主更不能走回頭路。阿扁身為喜樂島聯盟的發起人之一，將全力支持「獨立公投，正名入聯」的堅定立場與具體行動。誓與喜樂島同生共死！為台灣公投國家路付出自由和生命代價亦在所不惜！

四、民進黨在2009年5月17日發起在凱道嗆馬保台示威活動，後來決定跨夜靜坐，沒有申請凱道路權，蔡英文主席並已做好被關的準備。撫今追昔，民進黨蔡英文能，喜歡樂島郭倍宏更能！

五、蔡英文主席前四年只到北所探監一次，不是關心阿扁的健康安危與受到的政治迫害，而是有求於阿扁。由於5月17日晚上台灣獨派在高雄市同時舉辦一場盛大群眾大會，蔡英文深恐南部場子太大，才入監求扁籲請獨派支持者北上支援。如今剛好相反，為了減少北上參加人數，降低喜樂島的運動能量及熱度，始開放黨公職人員可以參與高雄場不能訴求公投的大遊行！有志之士不能也不會被摸頭！

(中時 )