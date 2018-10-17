《時來運轉》運彩報報 - 英超紅藍大戰週末交鋒

2018年10月17日 15:54 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

英超自92-93賽季成立，曼聯13次奪冠是贏得最多次英超冠軍的球隊相信很多球迷都知道，但哪一隊是贏得冠軍第2多的球隊呢？答案是切爾西，總共5次封王，超越了曾經3次捧盃的倫敦勁敵兵工廠，而近年強勢崛起的曼城至今也是3度掄元。

本週末英超早場，正是由「藍軍」切爾西坐鎮斯坦福橋球場迎戰「紅魔」曼聯，上演英超年代最多冠軍球隊對決的「紅藍大戰」，以下就來分析本場比賽勝負的關鍵因素。

曼聯主帥穆里尼奧目前仍是本賽季英超第一個下台總教練的熱門人選之一，原本有傳聞在上一輪主場對紐卡索聯的比賽之前，穆里尼奧就已經鐵定離職，在那場關鍵戰役裡，曼聯上半場還以0：2落後，但眼見形勢險峻，穆帥當機立斷在19分鐘就撤下中後衛拜利，換上進攻中場馬塔，下半場再連續換入費萊尼和桑切斯，結果在最後20分鐘內演出絕地大反攻，連進3球暢快逆轉，可說暫時保住了帥位。本週比賽穆里尼奧將迎戰舊東家，他曾在2005、06和15年3度帶領藍軍封王，當年的冠軍陣容包括阿扎爾、卡希爾、阿茲皮利奎塔、威廉和法布雷加斯等球員仍在陣中，穆帥對他們相當熟悉，可作出針對性部署。

切爾西上季衛冕失利，孔蒂下台，前拿坡里主帥薩里接任，沒想到在陣容改變不大的情況下，藍軍開季走高拿下5連勝，目前戰績6勝2和與曼城並列，僅以得失球差較少排名第2。薩里的戰術風格崇尚進攻，更多高位壓迫，盡可能取得控球權，與穆里尼奧為人詬病的防守戰術，為求勝利囤積重兵擺大巴顯然是兩個極端，而球員們也紛紛表態喜歡薩里的戰術風格，從阿扎爾開季大爆發的表現來看，也證明目前的切爾西更適合薩里的戰術發揮。

曼聯的陣容不差，擁有法國世界盃中場普格巴、世界級門將德赫亞、英格蘭國家隊防線斯莫林、路克蕭和阿許利揚，還有馬塔、桑切斯和林加德等進攻中場好手，以及近3季都在英超射手榜前6名的盧卡庫，上季在強敵環伺下奪得英超第2，僅輸給戰績一飛衝天的曼城。但本季卻屢傳將帥不和，更有報導指出，包括普格巴和桑切斯等大將都公開表達對穆帥的不滿，可能也是本季戰績低迷的原因。

而且曼聯目前有林加德、赫雷拉、羅霍和路克蕭等主力受傷病困擾，藍軍則沒有傳出傷情，如果在剛結束的國際比賽日後仍全員健康，切爾西無疑也佔得上風。

從各方面評估，藍軍有主場優勢，開季戰績走高，將帥一心，陣容完整，近7次在主場對壘拿下6勝1和，應有較大機會取得本季對戰首勝。

(中時電子報)