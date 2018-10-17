白血球抗原僅半相合 父成功捐骨髓救女

2018年10月17日 15:52 中時 林周義

18歲徐姓少女罹患猛爆性肝炎後，又因重度貧血，生命垂危。因無法等待白血球抗原（HLA）完全相合的捐贈者，56歲的徐爸爸將自己的骨髓捐出，進行「半相合造血幹細胞移植」手術。幾經努力後，徐姓少女成功出院。台北榮總內科部血液科醫師蕭樑材表示，半相合移植手術更易找到捐贈者，但風險較高，患者可能產生反排斥反應，甚至死亡。

造血幹細胞位於骨髓內，可進一步形成紅血球、白血球和血小板，而異體造血幹細胞移植為血液惡性疾病（如：白血病、先天性或後天性早些組織疾病）的治療方式。

台北榮總內科部血液科主任高志平表示，幹細胞捐贈者首選為HLA全相合的親屬。若找不到合適者，則至慈濟骨髓移植捐贈庫尋找，合適機率約6成，但因需經健檢、化驗，患者需等待1-2個月。

徐姓少女因全血球低下，併發多種感染病，短期內若無法恢復血球，病情將無法控制。因其為獨生女，也無法等待1-2個月的非親屬捐贈。緊急之下，醫療團隊決定由半相合的徐爸爸進行捐贈，手術成功，也無嚴重併發症。自7月轉診至北榮後，徐姓少女已順利展開大學生活。

高志平表示，半相合移植仍有一定的阻礙，包括造血功能恢復較慢、免疫重建速度較慢、移植物對抗宿主反應（反排斥）嚴重、死亡率高等。近年來，反排斥的發生率已降低，相關的研究也持續在全球進行中。

目前北榮的半相合移植數已超過10例，成功機率約一半。若患者沒有適當的全相合親屬移植，也無法等待非親屬配對，半相合移植仍是可以考慮的治療選擇。

(中時 )