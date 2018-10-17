《時來運轉》運彩報報 - 日職季後次輪 看好廣島西武

2018年10月17日 16:07 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

日職季後賽首輪賽果出爐，央聯由巨人出線對戰廣島，洋聯則為軟銀上位單挑西武，不過在兩聯盟例行賽首位球隊擁有1勝優勢下，廣島和西武仍較被看好會是今年日本一總冠軍戰組合，本週達人就帶您從數據一窺端倪。

先看央聯狀況：廣島本季幾乎處於獨走狀態！其他5隊沒有一支能從他們手中獲得對戰優勢，巨人也不例外。巨人對戰廣島無法取勝的原因，主要在於打擊被壓得死死的，不但全壘打熄火，就連對戰盜壘數據也相差兩倍，再加上投手無法封鎖廣島打線，例行賽對廣島勝率不到3成。這個系列賽中巨人的一線生機，還是在王牌投手菅野智之身上！菅野甫創下季後賽無安打比賽紀錄，例行賽對廣島6場先發拿下3勝2敗1和，外帶2.79的自責分率，算是頗能壓制鯉魚軍團的投手。

日本職棒季後賽CLIMAX第二輪對戰數據

洋聯的對戰從例行賽數據觀察，一度會讓人以為兩軍差距不遠，甚至軟銀還優於西武，不過細究過程，西武對軟銀有10場敗績集中在球季中段的5到8月，3月開季和季末9月的各一波5連勝，則讓軟銀無力招架。西武對戰軟銀應該會很倚重歷史紀錄來安排先發：洋投卡斯提歐與王牌菊池雄星會是求勝雙保險！至於本季持續對軟銀苦手的十龜劍應會避掉先發，如有需要才以牛棚角色登板。

日職季後賽第2輪的投注建議，會朝著觀察先發投手來決定押注勝負邊的方向思考。若遇前述幾名對戰壓制力強悍的球員出賽，讓分、不讓分都可大膽搶進。另也主推大分：因為西武、軟銀團隊打擊率分列洋聯1、2名；廣島、巨人則是央聯團隊全壘打榜2、3席，只要投手崩盤，決勝必靠打擊。

(中時電子報)