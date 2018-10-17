賴清德籲 金融業持續放款拼經濟

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行政院長賴清德今天表示，金融產業是水、經濟發展是魚，經濟發展沒有金融的水幫忙斷不可行。但台灣金融水位有多高？賴揆說，銀行的存款有42兆之多，保險業有23兆之多，股市資金有30兆左右，所以約有90兆左右的水位，可謂水資源非常豐富，希望金融攜手產業，持續對相關產業放款。

賴揆下午在「2018財訊金融獎頒獎典禮」致詞時說，拚經濟是政府最優先的施政目標，瑞士世界經濟論壇(WEF) 「2018年全球競爭力報告」，台灣在140個國家中排名第13、「創新能力」部分排名全球第4，尤其總體經濟台灣全球第1名，並將台灣喻為「超級創新國」(super innovators)，台灣沒有理由再否定自已，要更具信心。

賴揆並說，金融產業是水經濟要發展是魚，經濟發展沒有金融的水幫忙斷不可行，而金融水位有多高？銀行的存款有42兆之多，保險業有23兆之多，股市資金有30兆左右，所以有90兆左右的水位，水資源非常豐富，所以希望金融攜手產業發展。

賴揆說，要深耕台灣佈局亞太，發展金球，向是蔡總統在推動新南向，光是企業去沒有辦法發展，一定要金融業也跟著去，賴揆也呼籲金融業持續對中小企業放寬，其資，在台灣能源轉型過程中，也要對再生能源放款，在金管會協助下已核准7家保險公司投資8家再生能源公司，總金額達94億元之多，另外也有綠色能源債券19種，金額高到494億元。

此外，針對5加2產業和新創產業，賴揆也呼籲金融業持續放款，協助台灣經濟發展產業升級成功。

(中時 )

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