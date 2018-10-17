過馬路不簡單！去年600餘名學童因交通傷亡

遠通電收與靖娟基金會合作推廣小黃帽交通安全課程，並拍攝宣導影片，呼籲交通教育安全從小紮根。（陳祐誠攝）

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交通事故連續3年蟬聯兒童死傷原因首位，去年有近7600名未滿12歲兒童因交通事故傷亡，平均每天23人，遠通電收與靖娟基金會合作推廣小黃帽交通安全課程，並拍攝宣導影片，今（17）舉辦影片首映會，呼籲交通教育安全從小紮根，一同守護兒童安全。

根據內政部與交通部統計，2017年有近7600名未滿12歲兒童因為交通事故傷亡，比2016年增加22％，其中過馬路意外就造成4死、599傷，顯示兒童安全教育有待加強，特別是步行上學或放學的學童，更要加強安全觀念。

靖娟基金會指出，平均每天約有20名兒童因交通事故受傷或死亡，在事故的肇事原因中，人為疏失佔90％以上，而導致悲劇發生的重要原因之一，便是缺乏警覺性。

遠通電收此次拍攝廣告，選定造成兒童交通事故的最大元兇「任意穿越馬路」做為主題，拍攝宣導影片「過馬路的孩子」供靖娟宣導課程使用，拍攝手法有別於一般宣導影片，採社會實驗方式拍攝，影片中的劇情為孩童們穿越馬路，讓大人們感到相當緊張害怕、甚至還有人衝去擋車希望能避免事故發生，讓學童可以理解「真正的長大，是懂得保護自己」，而遵守交通規則，是保護自己的重要一步。

「過馬路很簡單，其實也不簡單！」交通部道安會執行秘書謝銘鴻說，學童過馬路的觀念需要教導，道安會在全台7個縣市推廣校園小黃帽，讓小朋友過馬路時更容易被駕駛看見，並透過影片教導學童如何正確過馬路。

(中時 )

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