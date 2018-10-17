高處不勝寒？天九牌賭場藏身豪宅35樓 警鬥智破門

警方在立委高志鵬居住的同棟豪宅35樓破獲天九牌賭場，將王姓負責人、沈姓房東及35名賭客一併送辦。（吳岳修翻攝）

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吳岳修
警方在立委高志鵬居住的同棟豪宅35樓破獲天九牌賭場，將王姓負責人、沈姓房東及35名賭客一併送辦。（吳岳修攝）

新北市三重一處大型天九牌賭場藏身豪宅35樓，利用嚴密保全及電梯管制為掩護，警方監控多日後派員滲入內外夾應破獲，比較特別的是，賭場負責人坦承以每日1萬3千元租屋，警方認定沈姓房東知道房子被用來當賭場仍出租，將房東視為共犯，連同賭場4名員工及35名賭客一併送辦。

新北市警三重分局日前接獲線報，鎖定一個流竄在台北市及新北市的天九牌賭場，近來悄悄潛入三重中正南路一棟豪宅35樓，警方17日凌晨派員在大樓樓下監控，員警假扮訪客進入大樓。

警方正在思考如何進入賭場時，2名賭客剛好開門外出抽菸，員警靈機一動也點起一支菸，靠近詢問「今天贏多少？」成功卸下賭客心防，聊起賭場狀況，員警打蛇隨棍上催促「走吧，我也要再翻盤拼回來」，２名賭客立即應好，敲門要求賭場把風開門。

沈重防爆門一打開，警方立即搶門衝入表明身分，由於賭場位處35樓，屋內賭客無處可逃，只能乖乖蹲地就逮，警方當場查扣現金賭資6萬、抽頭金12萬、天九牌賭具2副、骰子21顆、玩具鈔籌碼243張約131萬元，全案詢後依賭博罪及社會秩序維護法送辦。

由於立委高志鵬也住在該棟豪宅內，大批警力進入大樓辦案時，引發當地人士關切，警方強調單純查緝賭場，無涉其他因素。

(中時 )

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