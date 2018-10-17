無端遭毆惹是非 大根到行天宮拜拜急去晦氣

大根因行車糾紛到行天宮拜拜求平安。（圖片提供：野火娛樂）

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中時

藝人大根9日凌晨參加玖壹壹成員春風的慶生會，結束後與朋友到錢櫃續攤，途中卻與人發生行車糾紛，雙方互毆打到大根滿臉是血，過程中一度傳出友人亮槍，後經警方召開說明，才知道友人是拿出槍枝造型的防狼噴霧器，事後對方也向大根道歉，雙方目前已達成和解不會提告，由於傷勢無礙不影響工，已在16日隨台視《綜藝3國智》一起出外景錄影，並於17日中午跑到行天宮拜拜求平安。

大根所屬的野火唱片公司表示，大根是在9日凌晨與朋友聚會，無端引發行車糾紛而互毆，事件發生隔天大根也主動向經紀公司說明，經紀公司表示：「大根幫春風慶生完原計要到錢櫃續攤，與友人先行到現場，在錢櫃門口遇上一群已經酒醉的人，因為被酒客認出是大根，對方便不分青紅皂白對大根有肢體上的毆打，但大根完全不認識這群人，無辜被打當下也有一些情緒上的字眼。」後經警察調閱監視器，確認是酒客出手毆打，大根身為公眾人物，也希望給對方一次機會，也決定不提告。

而大根在新聞曝光後，對於自己的行為造成社會大眾擔憂，而深感道歉，目前僅眉角有皮肉傷，傷勢並無大礙，將會找時間到廟裡拜拜去晦氣。後來接到父母的電話，自認讓他們擔心，還難掩沮喪的心情，於今天中午跑到行天宮拜拜求改運，盼望事件儘早落幕。大根表示：「今天早上媽媽看到新聞，馬上打電話來關心我的傷勢，並叫我下週回家一趟，媽媽說要親自煮ㄧ碗飯豬腳麵線給我去霉運。」

(中時 )

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