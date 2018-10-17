科技部表彰年輕學者成就　積極國際攬才

2018年10月17日 16:36 旺報 李侑珊

科技部為提供各大學國際攬才的激勵方案，培植創新性、國際性的優秀年輕學者，並改善國內科研世代斷層情形，106年9月起推動年輕學者養成計畫，科技部長陳良基今(17)日出席「MOST Young Scholar Fellowship」頒贈儀式，針對「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」兩大計畫，授予榮銜給第一梯次甫獲聘於國內大專校院之計畫得主及第二梯次計畫得主，鼓勵年輕學者以大膽無畏的精神，持續探索未知的科學世界。

科技部表示，「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」兩大計畫，107年1月及7月分別通過67件及19件計畫，兩梯次通過共86件計畫，已有78件計畫執行中。其中，5名為外籍人士，皆已在台任教。

科技部強調，第二梯次海外機構申請比率(26%)較第一梯次(5%)明顯為高，已初步展現今(107)年4月科技部赴美國攬才成效。這86件計畫中，在申請當時尚未任職於國內大專校院的申請者共計27名，目前已有19名獲得學校聘任，包含11名國內學者及8名海外學者。

陳良基表示，科技部之所以推動年輕學者養成計畫，是為了延攬及培植年輕優秀人才進入國內學界服務，將國際上的科研新觀念、新趨勢帶入台灣校園，嘉惠更多莘莘學子。

陳良基也指出，這兩大計畫也彰顯台灣政府投資年輕學者的決心，以及對於求才攬才的迫切需求。期待藉由這個公開頒贈榮銜的儀式，讓這些被授予榮譽的年輕學者了解到，他們肩負了更重的責任與社會的期待。

(旺報 )