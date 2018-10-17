驚！動物園「毒蛇」出沒！竟是高齡的「牠」救了大家

2018年10月17日 16:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（17日）是一年一度重陽節！俗話說「人老精、樹老靈」，意思是說長者們的人生歷練十分豐富，從他們身上我們可以學習到很多寶貴的經驗，在台北市立動物園的黑猩猩家族中，高齡的母黑猩猩「阿美」日前就以長期累積的生活智慧，率先發現毒蛇「龜殼花」，示警保育員，解救其他黑猩猩和動物。

母黑猩猩「阿美」今年49歲，是台北市立動物園目前照養年齡最長的個體，雖然年紀大了行動較緩慢，但牠憑藉著累積多年的生活經驗，加上懂得張馳有度、運籌帷幄，在競爭激烈的黑猩猩家族中，仍然佔有舉足輕重的地位。

黑猩猩「阿美」雖然年紀大了行動較緩慢，但牠在黑猩猩家族中，仍然佔有舉足輕重的地位。（台北市立動物園提供）

例如每年的7、8月份，保育員會在固定時間點，將水果冰投擲在戶外活動場裡，這時候「阿美」便會起身將水果冰抱到仿岩的山洞裡，再吆喝大夥兒一起來享用，乍看之下你可能以為這不過就是舉手之勞，不具特別的意義，但實際上趕緊將水果冰搬移到太陽晒不到、較陰涼的地方，才不會讓水果冰消融得太快速，可絕不是黑猩猩小輩們普遍擁有的生活智慧。

黑猩猩家族中，幾隻年紀較長的個體，一舉一動都飽含著長期累積的生活智慧。（台北市立動物園提供）

另外，在冬季較寒冷的日子裡，保育員會提供黑猩猩們麻布袋和乾草禦寒，只見「阿美」俐落地將乾草聚攏成一個圓形坐墊，然後優雅的坐在上頭享用早餐，其他年輕個體瞧見了，便也爭相模仿學習。

在黑猩猩家族裡，大家會一起照顧小孩（媽媽「娃娃」和寶寶「娃智」）。（台北市立動物園提供）

「阿美」不僅僅具備熟練的生活技能，見多識廣的牠在上個星期，大家剛回到室內欄舍後，就率先發現有一條毒蛇（龜殼花）藏身在走道的置物架底層，立即發出特殊的尖叫聲示警，保育員察覺後及時進行處理，順利捕捉到這位不速之客。也真多虧了「阿美」的機警及臨場反應，成功地化解了保育員或是其他黑猩猩可能被毒蛇咬傷的風險。

黑猩猩寶寶會模仿媽媽和阿姨們的動作（「妮慧」）。（台北市立動物園提供）

今天是一年一度的「重陽節」，台北市立動物園希望藉由黑猩猩「阿美」的故事，提醒大家要時時關懷家中的長輩，就算是一通電話、一句問候，相信他們就心滿意足了！

(中時電子報)