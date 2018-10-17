桃園捷運綠線G9站 環差通過復活

桃園捷運綠線G09民光站位置在桃園市中正路、力行市場附近。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中時

環保署在2014年7月召開環評審查桃園捷運綠線，當時桃園市政府為避免該案被打入二階環評，主動撤銷爭議性較大的G9站。今環保署再次審查該案，桃市府縮小G9站面積，期望可恢復此案，主張原受影響地主已從70戶縮減到40戶，其中僅3戶尚未同意此案。雖環評審查通過此案，環委仍提醒須留意民眾權益。

在2014年進行環評審查時，該案撤銷爭議性較大的G9站、G10站縮減徵收、G11站移往公有地，同時縮減捷運車站出入口。今年6月桃市府表示，經過持續溝通，已與民眾獲得初步共識，欲將G9站再次納入施工工程。

桃園捷運綠線G09民光站位置在桃園市中正路、力行市場附近。桃市府表示，受影響的40名地主，僅剩3戶尚未同意此開發案，持有面積約佔6.5％，其餘則有意願協議價購，之後會提送都市計畫至都委會審議，朝向以徵收或協議價購辦理。

環委之一的內政部次長林慈玲表示，希望針對這幾位不同意的地主，以優先參與開發或協議價購為主，避免走到徵收的結果。環委鄭明修擔心因環差過關而造成的土地正義問題，環委劉小如也提醒，務必多加注重居民權益。

討論後環評大會雖通過此環差案，但仍「要求桃園市政府持續加強與受影響地主之溝通」。

(中時 )

多數人都錯了！尿尿後一個動作最… 獨》郭大維提案 台大教師違反學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。