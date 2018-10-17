桃園捷運綠線G9站 環差通過復活

2018年10月17日 16:29 中時 李宜秦

環保署在2014年7月召開環評審查桃園捷運綠線，當時桃園市政府為避免該案被打入二階環評，主動撤銷爭議性較大的G9站。今環保署再次審查該案，桃市府縮小G9站面積，期望可恢復此案，主張原受影響地主已從70戶縮減到40戶，其中僅3戶尚未同意此案。雖環評審查通過此案，環委仍提醒須留意民眾權益。

在2014年進行環評審查時，該案撤銷爭議性較大的G9站、G10站縮減徵收、G11站移往公有地，同時縮減捷運車站出入口。今年6月桃市府表示，經過持續溝通，已與民眾獲得初步共識，欲將G9站再次納入施工工程。

桃園捷運綠線G09民光站位置在桃園市中正路、力行市場附近。桃市府表示，受影響的40名地主，僅剩3戶尚未同意此開發案，持有面積約佔6.5％，其餘則有意願協議價購，之後會提送都市計畫至都委會審議，朝向以徵收或協議價購辦理。

環委之一的內政部次長林慈玲表示，希望針對這幾位不同意的地主，以優先參與開發或協議價購為主，避免走到徵收的結果。環委鄭明修擔心因環差過關而造成的土地正義問題，環委劉小如也提醒，務必多加注重居民權益。

討論後環評大會雖通過此環差案，但仍「要求桃園市政府持續加強與受影響地主之溝通」。

(中時 )