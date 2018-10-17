獨》郭大維提案 台大教師違反學倫將追回獎助金

2018年10月17日 16:33 旺報 李侑珊

台大即將在20日召開校務會議，「校長交議」提案，修正「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」第四條條文。（李侑珊翻攝）

台大將於本周六召開校務會議，代理校長郭大維提案，校內教師若被檢舉違反學術倫理案，將一定期間或終身停止申請與執行外部機構建教合作計畫，並追回或全部補助費用、獎勵或獎勵金，另至於教師兼職部分，郭也建議均應事先向申請，契約簽訂完畢後，並經校方發文同意後，始生效力。

台大近來屢屢發生學術倫理爭議事件，校方不只要求碩博士學生都要上學倫課，引起非議，台大即將在20日召開校務會議，郭大維以「校長交議」的方式向大會提案，修正「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」部分條文，主辦單位則為研究誠信辦公室。

這項提案新增的條文，其一在於校內教師若涉學術倫理案，被檢舉人將在一定期間或終身停止申請與執行外部機構建教合作計畫，並追回或全部補助費用、獎勵或獎勵金。

此外，提案也新增，即倫理委員會、初審小組或調查小組基於保全及調查事證之必要，得請求台大各處室、學院中心主管，協助保全或調取證據，這些單位也應配合提出證據；而在學倫案調查中，為防止研究補助與設備的重大損失，或為維護病患或受試者權益，學術副校長經倫理委員會同意，得中止或終止研究進行，必通知該研究相關機構採取必要措施。

另一方面，在本次台大校長遴選案中，教授兼職問題引發各界討論，對此郭大維也在校務會議提案，修正「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」第四條條文，新增條文即教師在外兼職均應事先申請，申請如或許可，契約簽訂完畢後，並經校方發文同意後，始生效力。

提案也指出，兼職案若具時效性，若教師擔任獨立董事或相關營利事業職務，該職務未涉及技術轉移、智慧財產權歸屬問題，教師申請兼職，得經校長同意後，先與該營利事業簽訂3個月的短期契約，同意教師前往兼職，而在短期契約存續內簽訂長期契約，自長期契約生效後，短期契約便自動終止，但是，如果沒有在短期契約存續期間內，簽訂長期契約原兼職許可向後失效。

對於郭大維在校務會議的提案，台大有學生代表認為，此舉如同亡羊補牢，討論的事項都是以前發生過的爭議，在校務會議列為討論，很像是趕鴨子上架，至於大會是否能針對論文抄襲與兼職問題凝聚共識，協助校方在未來防範相關爭議再度發生，結果有待觀望。

(旺報 )