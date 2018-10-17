中市公告地價調降 約8成納稅戶省荷包

2018年10月17日 16:36 中時 盧金足

台中市今年地價稅稅額試算，全市地價稅較去年減少6億3000萬元，其中西屯區減少2億9700萬元最高。（盧金足攝）

台中市府地方稅務局試算地價稅稅額，粗估今年全市地價稅較去年減少6億3000萬元。（盧金足攝）

11月要繳納地價稅，台中市今年地價稅因市議會去年呼籲市府苦民所苦，推動因應市場狀況調降公告地價，公告地價降幅平均約6.36％，也讓台中市地價稅將較去年減徵約6億3000萬元，其中西屯區約減少2億9700萬元最高。市府地政局長張治祥指出，今年公告地價全市各區平均都調降，平均跌幅達6.36％，預估約8成納稅戶可減少地價稅額，民眾收到地價稅單可節省支出。

105年公告地價稅全國平均調幅達30％，造成民眾反彈，為隨時反映地價漲跌趨勢，行政院內政部修法，將公告地價稅由三年一次縮短為兩年。

台中市民年底將收到地價稅單，民進黨台中市議員陳淑華、邱素貞、翁美春、謝明源、蕭隆澤、張芬郁等人推動要求下，今年台中市的公告地價，隨市場狀況平均降幅6.36％。

台中市今年地價稅稅收將較去年減收6億3000萬元，其中西屯區的地價稅收較去年減少2億9700萬元最多，其次為南屯區減少約5000萬元。

陳淑華指出，前年的公告地價調高，西屯區調漲幅度平均高達101％，為台中市之冠，西屯區仍有部分是農業區，地價調高讓農民難以接受，今年西屯區農業區的土地有13至16％降幅。

陳淑華指出，西屯區有許多世居在此的農民，在日據時代時，土地不知什麼原因變成日本政府所有，而後又變成學產地，2016年調高公告地價造成租金暴漲，農民難以承擔。今年終於公告地價小降約13、14％，幫農戶減輕壓力。

台中市府地方稅務局將地價稅稅額試算，粗估今年全市地價稅較去年減少6億3000萬元，其中西屯區約減少2億9700萬元最高，預估一般民眾可以省下一個便當錢或買菜錢。

陳淑華、邱素貞、翁美春、謝明源、蕭隆澤、張芬郁認為，地，地價稅為持有稅，與交易稅性質不同，建議中央可以修法降低自用住宅地價稅，同時調整累進稅率級距來避免囤積土地，藉以平抑地價、房價的飆漲。

(中時 )