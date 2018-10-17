遭職場霸凌還被逼走路 她離職單寫11字 主管嚇到當場撕爛

2018年10月17日 16:38 中時電子報 林毅

女網友公布對話 (圖／翻攝自爆料公社)

對此診所回應是雙方溝通有誤會導致，已經請相關單位處理 (圖／翻攝自Google評價)

一名女網友在臉書「爆料公社」指控，在她任職的美容診所遭到職場霸凌，但主管卻完全沒有解決意願，單方面聽對方說法後，就開始軟硬兼施，逼調職不成就要她離職，結果在離職原因欄上面寫11個字後，主管嚇到立刻搶過離職單，當場揉爛撕掉。

原PO說，工作第4天晚上，照慣例要打掃時，值日生是她與另一位蔡姓學姊，但學姊完全沒有要動的意思，她剛進來環境不熟悉，於是就去請教學姊。沒想到對方直接「嘖」了一聲，依舊不為所動，後來是另一位前輩來帶她，讓她忍不住說「不是我跟那位學姊要打掃嗎？」，質疑學姊為何都不用做事，但疑似被學姊聽到，隔天就被店長「關切」。

店長隔天就LINE原PO「還好嗎」、「看妳不太適應」、「似乎不是很主動」，原PO回問哪件事讓店長覺得她不主動，店長卻又已讀不回。隔天中午，店長突然要調她去護理部，讓原PO很訝異，表示當初應徵的不是護理部助理，面試也沒提到要配合調動，因此拒絕，接著就面臨到一連串的職場霸凌。

又過幾天，連經理都出動，指責原PO上班態度差，還指控原PO丟下客人直接下班，但原PO反問何時卻又回答不出來，只丟出一張離職單要原PO趕緊簽字，在經理施壓下她只好填單，但相當不甘心，在原因上面寫下「主管脅迫離職，非自願離職」11個字，嚇得主管搶過離職單，當場揉爛撕掉說「妳不用寫了」，還大聲咆哮。

原PO說事後還聽到經理、店長和幾位同事在討論，要把她的個資貼到醫師群組列入黑名單，意圖讓他走投無路。

面對有網友質疑原PO一定有做了什麼，才會導致主管鋪天蓋地追殺，但她強調絕對就是倒垃圾事件而起，文字經得起檢驗，網友也笑說原PO實在太霸氣，離職單寫主管脅迫離職當然會嚇死主管。

對此，診所表示是員工與主管溝通上有誤解，已交代相關單位與負責人處理。

(中時電子報)