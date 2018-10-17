台東選舉造勢 蔡英文：我們一定會成功

2018年10月17日 16:44 中時 曾薏蘋

民進黨行動中常會「中常會去哪」，今前往台東縣為台東縣長候選人劉櫂豪造勢，身兼黨主席的蔡英文總統聽取劉的簡報後表示，「這次選舉請大家不要懷疑我們決心，我們一定要成功，也一定會成功。」

劉櫂豪是蔡英文的學生，也是嫡系愛將，劉櫂豪今在簡報時也不忘呼應「假新聞」議題；他說， 他最痛心的是假新聞、假消息；「這些假新聞假消息是衝著台灣而來，惡意讓我們懷疑建立起來的台灣價值，讓我們懷疑手邊進行的工作，懷疑方向，這讓我最困擾」。

蔡英文致詞時指出，2008年之後民進黨開始思考怎樣在台東建立起支持民進黨的力量，那時候劉櫂豪不是立委也沒有任何公職，跟著太太兩個人走遍台東，確實一步一腳印把台東走遍，她來台東碰到不一樣的人，講得都是劉櫂豪，代表劉櫂豪在台東人心裡是個誠懇、認真、腳踏實地的人。

蔡英文說，台東長期以來對民進黨來說比較困難，但還有很多長期支持民進黨的好朋友不離不棄，她也要謝謝大家。2018年是民進黨集結所有這幾年經營的基礎和累積力量，有很強決心挑戰縣長，而且一定要成功，這次選舉請大家不要懷疑民進黨決心，「我們一定要成功，也一定會成功。」

蔡英文說，劉櫂豪提到南島文化園區，確實台東是在台灣各地最適合文化傳承的地方，劉櫂豪決心也最足夠，政府會全力支持，把台東打造成為銜接太平洋國家的南島文化首都，為台東創造新的發展契機。

蔡英文說，15年磨一劍，劉櫂豪是台東夢最佳推手，讓每個帶著台東夢的青年，都可以在這裡安居樂業、發光發熱，百年傳承，拚的就是這一刻，劉櫂豪是優秀在地子弟，請大家支持劉櫂豪，讓台東成為帶領台灣面向太平洋的首都。

劉櫂豪表示，四大主軸為文化立縣、友善農業、新創基地和南島首都，三大基金為新創基金、新農業基金、觀光基金，一園區就是南島文化園區，最大意義是傳承南島文化，做好這件事，就會吸引慕名而來的人。

(中時 )