桃園捷運綠線GC01標高架段 土建統包工程開工

2018年10月17日 16:46 中時 甘嘉雯

捷運綠現GC01標高架段土建統包工程17日開工，副總統陳建仁表示，未來桃園將具有更快速便捷的捷運交通路網，將變成大眾運輸導向的進步都會城市。（甘嘉雯攝）

捷運綠現GC01標高架段土建統包工程17日開工。（甘嘉雯攝）

捷運綠現GC01標高架段土建統包工程17日開工。（甘嘉雯翻攝）

捷運綠現GC01標高架段土建統包工程17日開工。（甘嘉雯翻攝）

桃園捷運綠線GC01標高架段（北段）土建統包工程17日開工，副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦及地方人士到場參與，鄭文燦以「千里之行，始於足下」，將完成各項工作，實現桃園捷運綠線夢想，陳建仁也表示，桃園即將進入捷運時代，期盼市民支持桃園轉型的重大政策。

鄭文燦表示，推動10年的桃園捷運綠線終於克服所有困難，高架南段15日在八德動工，高架北段17日在蘆竹動工，高架南段加北段長達9752公尺，沿途設置7個車站；而地下段由於採用潛盾機，也會在桃園車站以南及以北分別開工，目前正上網招標，預定今年底前發包。

捷運工程局長陳文德表示，捷運綠線總工期7年，預定2025年完成，另有大園支線連接青埔，將配合航空城計畫土地取得再進行開發。

綠線全長約27.8公里，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園4大行政區域，總共設置21個車站，包括11個高架站、10個地下站，分為機電、高架土建、地下土建2標及航空城計畫土建標5個標案，總經費982億元。

其中高架段土建工程包括八德、蘆竹和大園段，由大陸工程得標，分南北兩段施工，地下段工程也分南段（桃園火車站到八德）、北段（火車站到蘆竹），高架車站和地下車站規畫、工法不同，將採分段施工、分3段發包，銜接工程進度。

(中時 )