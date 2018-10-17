費玉清退隱歌壇 陳今珮爆內幕不單純

陳今珮上節目爆費玉清退隱內幕。

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費玉清（小哥）日前宣布明年巡迴演出後將退出歌壇，與他有多年秀場合作經驗的好友陳今珮17日上中視《冰冰Show》錄影，被問到小哥將問消息爆料說：「他這個絕對有內幕，有高人指點，畢竟中國那邊現在已經提高藝人稅率，而他這些年重心就是在中國，值此時刻在台灣喊退，剛好刺激到票房，新加坡早跟他訂了演唱會，演唱會簽訂時他尚未宣布退出歌壇，消息傳出後不但刺激門票銷售一空，也吸引不少贊助廠商上門，讓主辦單位老闆高興的招待員工去張家界旅遊。」

陳今珮表示，小哥不管再忙每年都會到新加坡演唱，日前在小哥在新加坡演唱，剛好在他下榻飯店樓下遇到，小哥還跟她說：「現在演唱會都自備麥克風，至今能保持這樣的聲音真的不簡單！」日前他宣布退隱消息，陳今珮覺得「有點詭異，他到底是針對哪個市場？若針對台灣就對了！」她表示，「小哥在台灣本來只唱5場，但消息傳出後追加2場，門票還17分秒殺！」逆向刺激演唱會門票。

她認為，「小哥退出歌壇對有內幕，畢竟大陸提高藝人稅率，這幾年他的工作重心都在大陸，選在此時退隱，正好刺激他演唱會票房！」陳今珮透露當年與費玉清一起到東南亞打拼，「當時我買下歌廳，費玉清在背後當我軍師，也因此跟他建立梁好交情，連續作秀都有他，外界還質疑我獨厚他，其實是因為當年他在東南亞有票房。」

陳今珮也說，費玉清喜愛動物，當年還曾邀陳今珮一起開養雞場，「但誰跟他去開養雞場阿，無聊。」她表示，小哥歷經母喪，一直走不出來，在媽媽過世後，小哥還將母親大體放在家中設置的冰櫃一個月後，最後才送媽媽到殯儀館。

(中時 )

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