侯大啦男孩女孩為你奉查 侯競總揪哩來當網美打卡

2018年10月17日 18:05 中時 葉德正

侯友宜競選辦公室推出「侯大啦！Hodala Drink Bar」，每天提供冷熱香草友誼茶，每逢周末活動有「侯大啦男孩女孩」現場為民眾奉茶，民眾攜環保杯還可獲得「侯你旺」鳳梨果乾，現場「侯大啦3D立體牆面拍照區」上傳IG更能列印相片帶回家紀念。

侯友宜說，他的名字叫侯友宜，就是厚感情、厚友誼，以前擔任大隊長，大家都叫他「侯大」， 就是希望大家感情搏更親、鬥陣走，不管好代誌壞代誌，大家要用正面的力量，一起鬥陣過日子。

侯友宜說，這次競選主軸「厚友誼」的概念，不只要與市民厚友誼，更要帶頭做環保，與地球「厚友誼」，過去的選舉活動中，經常使用大量的包裝水、紙杯，但是侯友宜希望帶頭減量，所以呼籲好朋友們，來市民總部，自行攜帶環保杯或使用現場的環保杯，一起愛地球。

侯友宜說，友誼茶專區還設計「侯大啦3D立體牆面拍照區」，讓民眾可以與侯友宜圖像乾杯拍照，拍照完上傳IG，hashtag「＃侯大啦」，還可用「侯大啦水水－網美打卡機」列印照片。

侯友宜也說，週末活動會場，還有青春洋溢的「侯大啦男孩女孩」現場奉茶，代替侯友宜以茶會友，感謝所有市民朋友的支持，他以前在基層當警察到副市長，有臨時狀況他的手機就是24小時隨叫隨到，就跟這些服務的年輕朋友一樣，隨時幫各位倒水。

(中時 )