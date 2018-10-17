陳厚銘建議中經院「內部化」併入台大　解決借調問題

2018年10月17日 16:54 旺報 李侑珊

台大國企系教授陳思寬借調中經院，未獲台大通過，問題出在房屋地產問題難解，引發外界關注，對此台大國企系教授陳厚銘呼籲，將中經院「內部化」併入台大，比照國際關係研究中心併入政治大學一樣，才能徹底解決借調問題，避免陷於「零和遊戲」，是創造雙贏的最佳模式。

陳厚銘在臉書表示，因台大與中經院土地房屋遷讓問題，官司纏訟多年，前兩審台大均敗訴，第三審勝訴，中經院正提出上訴，預計一年後訴訟會有結果。台大擔心同意借調對訴訟會有不利影響（訴訟後台大已切割和中經院之間的正式合作關係），基於雙方保護各自權益，陳思寬借調中經院擔任院長一案，短時間恐怕難以轉圜。

陳厚銘認為，台大與中經院的問題若要解套，唯有將思維層次拉高，才能徹底解決問題，並避免雙方陷於「零和遊戲」的糾結。此方案就是台大將中經院內部化，併入台大，就如同當時國際關係研究中心併入政治大學一樣，創造雙贏。

陳厚銘指出，此內部化模式，不只能完善短期的借調難題，就長期而言，也可以經由合併綜效，提升雙方競爭力。就台大而言，併入中經院後可增加台大對政府財經產業政策的建言。對中經院而言，也可以提高政策研究的能量與力道，對雙方皆為有利。

記得以前中經院高層也曾就是否倂入台大等議題進行非正式討論，但因為人員歸屬以及研究員是否等同敎授資格等問題而沒有下文，對此，陳厚銘表示，中經院正式編制人員不多，大部分是博士，而且研究品質有一定的水準，是國家長期培養的經貿產業智庫人才。危機就是轉機，或許正可以借此機會，就中經院是否併入台大進行研析，尋求完全解決方案。

陳厚銘建議，設立財團法人有其時代背景，如今時空環境改變，政府宜藉此機會，盤點目前所有隸屬於官方或半官方財團法人，全方位的考核其功能與績效，該裁撤的裁撤，該合併的合併。例如進一步評估中國生產力中心與中衛發展中心，貿協與商業發展研究院合併的可能性與綜效。

陳厚銘以貿協為例，強調過去貿協對台灣貿易出口以及台灣經濟成長貢獻良多，然而面對全球化的競爭壓力及市場快速變動的網路貿易，貿協的角色與功能似乎有重新調整的必要。

陳厚銘認為，貿協透過全球60多個駐點，收集國際市場所需之資訊與情報，雖然擁有一千多位貿易人才，但大多屬於貿易推廣專長，較缺乏行銷研究與品牌專長的菁英，對於品牌延伸、稽核等品牌核心業務也較少涉獵。相反的商業發展研究院較偏重於商機、新興市場生活型態，以及消費者行為研究。倘若能強化商院與貿協兩單位的策略聯盟或進行整併，一定可以產生綜效，提供台商國際品牌行銷與通路的整體解決方案，對協助台商開拓海外市場必有更大的輔導效果。

(旺報 )