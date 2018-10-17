飄浮的巨無霸種子 花博后里園區展竹藝之美

台中世界花博邀請在地藝術家林舜龍，顛覆一般花卉展絢麗繽紛的樣貌，利用自然素材創作，將數根具有韌性的竹子彎曲組成直徑12公尺、高度15公尺的種子。（圖／台中市府提供）

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台灣藝術家林舜龍出身於台中市北屯區，對於生長的土地有著深厚情感。（圖／台中市府提供）
藝術家林舜龍創作的《籽仔-從天上掉下了一顆種子》，夜晚時，以光束打亮整個空間，作品外部泛出朦朧的光圈。（圖／台中市府提供）

台中世界花博邀請在地藝術家林舜龍，顛覆一般花卉展絢麗繽紛的樣貌，利用自然素材創作，將數根具有韌性的竹子彎曲組成直徑12公尺、高度15公尺的種子，在花博后里森林園區打造出一顆奇特的種子，希望呈現生命有機體的概念，讓遊客見證竹造藝術品之際，也感受生命最初的感動。

台灣藝術家林舜龍出身於台中市北屯區，對於生長的土地有著深厚情感，創作靈感來自於種子是植物最初的部分、是生命起源，以「種子」為創作主題，從自然的演化，探究生命美學，透過在種子旁加上柔美燈光，呈現出的光暈表現種子飄浮的意象。

由藝術家林舜龍創作的《籽仔-從天上掉下了一顆種子》，利用自然素材創作，主體結構以台灣在地的孟宗竹及桂竹交錯組合而成，作品下方以整齊的方式排列，越往上則越錯綜複雜，數根具有韌性的竹子彎曲組成高度15公尺的巨型種子。

市府建設局長黃玉霖表示，這顆偌大的種子降落在花博后里園區內，蜿蜒的竹步道連結作品及花博園區之間，引領遊客入內一窺究竟，探索自然魅力。遊客可從搖曳的竹縫中仰望天空，看見竹梢與天空、樹枝相互交錯之美，感受人與世界的連結。

夜晚時，以光束打亮整個空間，作品外部泛出朦朧的光圈，以及泛著微光的竹步道相容，營造飄浮種子的視覺效果，期盼讓遊客激發更多想像，跟藝術家與種子一起感受生命最初的感動。

(中時 )

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