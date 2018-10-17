樂桃降轉桃機卻不放人 乘客哀嘆：到台灣還回不了家

2018年10月17日 17:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

華航昨日因飛機爆胎降落小港機場，機場因此關閉多達5小時，有7千乘客行程受影響。其中受波及的樂桃航班乘客最倒楣，他們的飛機轉降桃園機場加油後，竟然又原機飛回那霸。一位當天搭機的乘客在臉書抱怨，明明已經到台灣了，卻不能下飛機。

TVBS報導，高雄小港機場發生爆胎意外，樂桃航空2航班受影響，而轉降桃園機場，但該公司卻罕見未讓乘客下機，而是選擇飛回沖繩和那霸。

在機上的一位潛水教練受訪表示，「我們以為要先加完油，然後就可以飛回高雄」，但飛機轉降桃園機場後，機上廣播先表示飛機需要加油，之後乘客等了一兩個小時後，卻被告知飛機要原地返回沖繩那霸機場。

據了解，當時機上乘客一聽到要原機折返日本，紛紛舉手表決表示願意放棄賠償，只希望航空公司可以在桃園放他們下機，卻遭到機組人員拒絕。

民航局表示，依規定旅客可從轉降機場下機，會再要求業者說明原因。但知情人士透露，樂桃非國籍航空公司，台灣的航空法規對其缺乏約束力。

聯合報消息則指出，樂桃航空表示，將提供價值日幣五千元(約新台幣413元)的樂桃點數，補償因此次事件受影響的旅客。至於樂桃為何不讓乘客下機？台灣總代理還要再向日本總公司確認，目前不便說明。

對此網友議論紛紛，「賺到了！！飛來又飛去再飛回來」、「搭廉價航空有一定風險，撿便宜要多考量！」、「這樣樂桃才可以完整向華航求償！」、「賺到了！！飛來又飛去再飛回來」、「同樣的機票錢可以飛那麼久，太棒了。」、「搭飛機飛到爽」。

(中時電子報)