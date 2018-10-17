歐洲慈濟參加聯合國難民署年度會議

聯合國難民署（UNHCR）10月初在瑞士召開「第69屆聯合國難民署執行委員會年度會議」，有超過125個國家代表、世界銀行、聯合國相關單位與民間團體共同參與。長年與聯合國難民署合作，共同援助難民的慈濟基金會也以觀察員身分受邀，由長期關懷歐洲難民的德國慈濟志工代表出席。
根據聯合國難民署2018年最新《全球趨勢》報告指出，截至2017年底全球逾6850萬人被迫離開家園，其中有近2540萬名難民，而難民有約半數為18歲以下。
慈濟基金會在塞爾維亞、土耳其、約旦、泰國、馬來西亞、印尼等國投入援助難民關懷，10月1日到5日以觀察員身分受邀參加「第69屆聯合國難民署執行委員會年度會議」，由長期關懷歐洲難民的德國慈濟志工代表。
這些流離失所者被剝奪國籍、醫療衛生、教育、就業和行動自由等基本權利，聯合國難民事務高級專員主席菲利普．格蘭迪（Filippo Grandi）表示，沒有人選擇成為難民，但我們其他人可以選擇如何幫助他們。
會議上，各國際組織、人道團體共同呼籲國際應就難民問題進行「更富同情心和人道的對話」。負責難民事務的助理高級專員沃爾克．圖爾克（Volker Turk）表示，193個聯合國會員國在今年制定了《全球難民契約》（Global Compact on Refugees），呼籲國際社會共同承擔責任，為難民和提供庇護的東道國提供更為有力、有效的幫助。
聯合國難民署指出，援助被迫流離失所者的資金尚約一半經費不足，這也造成援助的困難和風險逐漸增大。慈濟志工楊濟洪（Jan Wolf）表示，國際社會努力應對這移民危機，國際非政府組織的投入很重要，例如慈濟基金會主動扮演積極的角色，幫助有需要的人，並且實施各種計畫，協助解決移民危機。
德國慈濟志工林美鳳表示，雖然很多國家在接受難民的時候會引起部份人民不諒解，但在這個世界上，還是有很多國家的人民，願意以人道的精神，來接受難民，因為沒有人會希望成為難民，很多難民也希望可以回家。
歐洲慈濟志工在塞爾維亞援助難民的因緣，就是因為投入的支出讓塞爾維亞政府一度難以負荷。慈濟基金會在2015年底接到外交部轉來塞爾維亞難民營求助的訊息後，歐洲慈濟志工投入關懷難民迄今，除了提供難民衣物、盥洗設備等民生需求，更每天提供難民早、晚餐麵包。
9月難民營學校開學，慈濟志工也發放書包、文具、練習本給難民孩童。塞爾維亞難民委員會委員長庫希克（Vladimir cucic）表示，對塞爾維亞來說，慈濟不是客人、不是合作夥伴，「而是我們一起努力的一部分，慈濟是我們家庭的一部分。」
慈濟基金會表示，盼望以真誠的愛撫平流離失所者的傷痛，慈濟幫助難民不是只有一時的援助，而是在「陪他們回家的路」，而這條路是用希望的光芒來照亮他們人生的路。
(中時 )