蘇煥智建議南鐵改雙層高架化

2018年10月17日 18:06 中時 洪榮志

南鐵地下化引發爭議，無黨籍台南市長參選人蘇煥智17日指出，目前的台南鐵路地下化計畫除將造成市府負債累累外，還將導致嚴重的城市危機，建議改為原軌雙層高架化。對此，民進黨市長參選人黃偉哲強調，工程部分應該尊重專業。

蘇煥智認為，南鐵地下化第一期工程平均每公里造價35.67億元是明顯低估，如果以高雄鐵路地下化的造價核算，未來南鐵地下化工程第一期與第二期的市府自負額高達334.06億元，將造成市府嚴重的財政負荷。

蘇煥智也強調，南鐵地下化因鐵工局對台南地下水的假設錯誤，連續壁工程將造成原來東向西流的地下水幾乎全部被堵住，鐵路西部因地下水被阻斷，可能造成地層下陷及海水滲透入侵等問題；鐵路以東地下水位上升形成地下水庫，大地震來時容易造成土壤液化危機，房屋大量倒塌的機率將大增。

蘇煥智提出的「原軌雙層高架化」方案，平面為4線道一般道路，高架1層為鐵路，高架2層為快速道路，沿線採立體化區段徵收都更的概念，除造價較地下化便宜、施工時程短、可避免土壤液化的城市災難外，還增加1條快速道路和1條寬廣的平面道路，行車時間可縮短15到20分鐘。

對於此一問題，黃偉哲說，工程部分應該交給專業，都市規畫就交給我，最後的決定交給人民。

市府則回應說，行政院核定「台南市區鐵路地下化計畫」總經費293.6億元，分擔比例為中央87.5％、市府12.5％。其中，市府負擔經費約36.7億元，從2010年迄今已逐年編列，並無財政負債之虞。

至於工程阻斷地下水流、土壤液化可能引發施工安全疑慮，市府也澄清，指經鐵道局委託成大研究基金會評估後，南鐵地下化施工對地下水文的影響極小，水位長期也會趨於平衡；台北市及高雄市均有鐵路地下化施工案例，也沒有聽聞施工後對地下水文造成影響。

至於鐵路高架化方案，依鐵道局評估，高架化所需路權寬度為17.5公尺，較目前鐵路地下化的16.3公尺多出1.2公尺，將增加工程用地及民房拆除面積，影響更多民眾權益。

(中時 )