台南》「鳥來嬤」握高思博手希望台南藍天重現

2018年10月17日 18:06 中時 洪榮志

國民黨台南市長參選人高思博（前排右二）與《蕃薯簽》微電影演員合影。（高思博團隊提供）

國民黨台南市長參選人高思博贊助拍攝《蕃薯簽》微電影，17日劇組舉行開鏡大典時，資深藝人「鳥來嬤」吳敏緊緊握住高思博的雙手說，台灣經濟起飛，大家才有好日子過，如今民不聊生，大家不應再走回頭路，希望台南藍天重現。

高思博表示，微電影《番薯簽》是描述當年前總統蔣經國因麻豆一鍋「番薯簽」的感動，進而締造出亞洲四小龍的台灣驕傲，希望重新喚起人們的記憶，團結起來全心拚經濟。

之所以與這部微電影結緣，高思博說，這是因為太太周韻采是大傳系教授，在看到《番薯簽》劇本後非常感動，因此決定贊助電影的前導篇，並以微電影形式在網路上播放，喚醒記憶中當年那鍋「番薯簽」的滋味，以及後來台灣經濟起飛擠身四小龍之首，年輕人對未來充滿希望、人人有工作、人有錢花的光輝歲月。

《番薯簽》導演田宗玄也找來83歲的資深藝人林義雄、70歲的「鳥來嬤」吳敏及年輕新秀等老中青三代演員合演。其中，吳敏回顧70年代到美國做秀，隨手拿出百元美鈔時，讓外國人驚羨不已，直說那是台灣最燦爛的年代。

吳敏還緊握高思博的手說，演藝圈現在真的很感慨台灣景氣的變化，都希望能夠回到那個經濟輝煌的年代，更期盼高能在台南翻轉，重造台南的好生活。

高思博指出，經國先生簡約低調，台南現在還留下很多他的事蹟，年底如果有幸選上台南市長，第一件要做的就是與高雄的韓國瑜聯手打造平台，改善台南經濟、加強台南的基礎設施，進一步招商引資，讓台南成為幸福城巿，民眾都能安居樂業。

(中時 )