台南》寶可夢旋風 黃偉哲也瘋狂

民進黨台南市長參選人黃偉哲新開的寶可夢手遊帳號。（黃偉哲團隊提供）

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寶可夢手遊在台南刮起旋風，市府與Pokemon GO合作，將於11月1日至5日在台南市舉辦《Pokemon GO Safari Zone in Tainan》活動，民進黨台南市長參選人黃偉哲17日透過臉書發文表示，他也開了一個帳號要跟大家一起玩寶可夢。

黃偉哲表示，Pokemon GO在世界各國都有大量的玩家，同時該遊戲也鼓勵人們走出戶外，跟一般遊戲將人綁在屋子裡面不一樣，因此自從遊戲推出以來，已有許多家長和老師指出，Pokemon GO提升自閉症孩童的社交溝通，他希望這樣正面的影響可以幫助更多有社交障礙的民眾。

黃偉哲還提到，過去就曾公開承諾，上任後要成立青年事務專責機構，讓青年人的活動可以由青年人自己規畫，此次Pokemon GO在台南舉辦的活動，吸引非常多年輕人參與，他希望接下來可以用實際行動，表達跟年輕人站在一起的決心。

黃偉哲認為，Pokemon GO也能解決長者缺乏活動意願的問題，前一陣子有位爺爺將自己的腳踏車改裝成能同時玩11台手機，如果有更多長者能藉由該遊戲走出戶外，就可避免身體老化帶來的各種負面影響。

不過，黃偉哲也提醒，遊戲雖然好玩，但安全還是最重要的，千萬不要在馬路上或開車時分心玩手機，下個月初大家一起來奇美博物館玩Pokemon GO吧！

(中時 )

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