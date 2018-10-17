迎接2018世界花博盛事 好康優惠大放送

台中市后里區50餘家業者響應花博盛事，推出好康折扣優惠。（王文吉攝）

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木匠兄妹推出DIY杯墊及石虎存錢筒，體驗價分別為450元及650元。（王文吉攝）
約課厚禮築夢手創館以製造耶誕飾品起家，憑花博卡消費享9折優惠。（王文吉攝）
后里當地的中和油廠也推出各式油品優惠。（王文吉攝）
中社花市推出入園送草花種子活動。（王文吉攝）
后里當地知名的立喜餅店也到場行銷。（王文吉攝）
福容大飯店樂園店福粵樓推出花系列料理，道道都以花入菜，以花命名。（王文吉攝）
花博及麗寶樂園吉祥物推薦花博宴料理。（王文吉攝）
福容大飯店樂園店採用互動科技，特別打造5間「會動的花博主題房」。（王文吉攝）

花博盛事將迎來海內外訪客，台中市后里區公所推出「2018花現幸福、后里悠遊趣」活動，自11月3日起提供為期1個半月的導覽專車服務，行駛路線后里當地等知名景點，帶領遊客慢遊后里，50個在地店家也配合推出花博優惠活動，消費集點還可抽東京及香港來回機票。

后里區長張大春表示，導覽專車平日每小時1班，假日半小時1班，活動期間上午9時至下午5時定點接駁，路線納入麗寶樂園、中社花市、萌芳花卉農場、泰安鐵道園區、木匠兄妹、張連昌薩克斯風博物館、后里薩克斯風玩家館、月眉糖廠、松鶴酒莊、星月大地等景點。

為歡迎全國各地的花博遊客，活動期間將推出40場迎賓音樂表演，此外也規劃集點抽獎，邀集在地店家共計50家參與，民眾至合作店家消費滿100元即可兌換1點，累積滿3點即可參加抽獎，有機會抽中東京及香港來回機票。

離花博展區最近的五星飯店「福容大飯店樂園店」自11月2日至12月28日，推出「麗寶POPA約石虎、台中賞花博假期」7999元起，包含精緻雙人房1晚、田園咖啡廳自助晚餐、花博1日門票、天空之夢摩天輪搭乘券、探索世界雙日門票、4D劇場券，加贈花博貼心包。

飯店公關吳致萱表示，因應花博，特別打造5間「會動的花博主題房」，採用互動科技，有石虎揮手迎賓，在花樑鋼橋騎腳踏車，搭著旋轉的摩天輪，還有后里各景點的詳細介紹，可跟著渡假區及花博的吉祥物身歷其境，只要訂購花博住房專案，加價2000元升等即可入住。

麗寶樂園推出「台中主場我作東，市民全面博幼價399元」，11月3日至18日首波指定優惠區域包含大甲、大安、清水、梧棲、龍井、沙鹿、大雅、大肚、南屯、西屯。民眾持身份證明文件購票享4折優惠，攜外縣親友入園享同等折扣，此外，身為花博主場地的后里、外埔區居民則至12月28日前都有專案優惠。

(中時 )

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