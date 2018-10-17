陳偉殷返台 最搶鏡竟是二壘壘包！

2018年10月17日 17:15 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

陳偉殷的二壘壘包紀念品，成為返台記者會的焦點。（李弘斌攝）

「台灣殷雄」陳偉殷17日上午回到台灣，下午立刻舉行記者會，除了分享今年球季的心得，以及返台期間公益行程規畫，還現場展示一個特別的紀念品，就是今年8月下旬對勇士之戰，他一棒打出生涯首支二壘打，所「踏」過的二壘壘包！

「上壘包～」記者會工作人員端出二壘壘包，陳偉殷也笑得合不攏嘴，「當時打出去的時候自己嚇一跳，繞過二壘壘包的時候，有一股衝動要往三壘跑，後來覺得自己應該專注在投球上，而不是跑壘，所以繞過壘包之後又急急忙忙地回壘。」

陳偉殷在記者會上看著自己的二壘壘包紀念品，表情相當得意。（李弘斌攝）

殷仔笑說，職業生涯首支三壘安打應該不會出現，衝三壘對投手而言「太累了」。「那次因為自己投得不是很好，當下有點意氣用事，就跑三壘被觸殺出局，以後還是不要跑比較好。」

事實上，殷仔今年不但敲出大聯盟生涯首支二壘打，整季還擊出6安，是馬林魚先發投手群的「安打王」。他說10幾年沒用過的右打，從前年重新嘗試後，去年起安打就開始出現，「是蠻意外的收穫。」但他一直強調「投球」才是本業，直說明年不希望自己投球的丰采又被打擊壓過。

當然，陳偉殷按照自己的表現進行公益捐款，設定的出賽、勝投、安打捐款金額分別是1、5、1萬新台幣，今年出賽26場拿下6勝、敲6安，共將捐出新台幣62萬元。他也期許明年健康出賽，甚至努力挑戰生涯首轟，貢獻更多公益捐款。

(中時電子報)