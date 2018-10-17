高雄變天難？ 游淑慧：反激勵越多人陪韓國瑜創造奇蹟

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（林宏聰攝）

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中時電子報

有媒體民調，韓國瑜支持度上升至42%，陳其邁降到35%，若明天就投票，預估陳其邁、韓國瑜得票率都是49%，勝負難料。國民黨台北市議員游淑慧表示，「大家都知道，高雄要變天很難很難很難，但我想越難，會越多人想見證奇蹟、陪韓國瑜創造奇蹟」。

游淑慧在臉書上表示，3個月前，羅智強和她討論募集到的第100輛嗆聲公車，要捐給哪一個直轄市候選人時，她不假思索地建議-韓國瑜，羅問她為什麼？她回說，她和韓總認識共事很多年，韓的熱情和非典型，可以扭轉高雄的選情、點燃市民的熱情！我相信 韓國瑜是顆火種，但此刻的他，需要點燃的第一把火！

她說，她與羅討論約5分鐘，羅馬上同意把好不容易募來的第一筆資源，協助這一個他並「不熟識」的韓國瑜！原本她和羅將公車定位為「嗆聲公車」，也擬了很多嗆辣文字給韓選擇；沒想到，韓告訴他們，他想用正面希望的文字來告訴高雄市民，他能為高雄帶來什麼？也因此在高雄的100輛公車，從「嗆聲公車」變成「希望公車」、「打造高雄全台首富」，很直白的8個字，但卻是每一個城市市民都想要的。

游淑慧指出，韓國瑜參選到現在，從來不主動去挑起戰爭、口水和攻擊，可是沒有人質疑韓國瑜軟弱、溫良恭儉讓。他總是不斷用最直白的話告訴市民他想要做什麼，哪怕面對對手的冷嘲熱諷和揪眾霸凌。大家都知道，高雄要變天很難很難很難，但我想越難，會越多人想見證奇蹟、陪韓國瑜創造奇蹟！

(中時電子報)

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文章來源：游淑慧臉書

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