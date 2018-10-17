中職》王柏融入札旅外 猿握主導權、聯盟從旁協助

2018年10月17日 17:15 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

Lamigo桃猿17日公布王柏融未來旅外的入札時程，這是首次中職有球員以此方式挑戰旅外，17日中職會長吳志揚與猿領隊劉玠廷一同出席記者會，對於這個中職聯盟的「初體驗」，將由Lamigo球團掌握主導權，聯盟從旁協助。

今年球季結束後，王柏融年資滿3年，獲得旅外資格，17日劉玠廷正式公佈王柏融入札程序，預計分為3階段，從中職總冠軍後開始，年底之前確定最後結果。

中職首度有球員進行入札旅外，但卻與日、美職業聯盟主導不同，這次由猿隊掌握主導權，中職聯盟從旁輔助，吳志揚表示，這次聯盟將提供具公信力的官方窗口來解釋球員的旅外資格，除了第一階段由中職發送入札文件，之後皆由猿隊與國外球團直接接洽。

吳志揚表示：「未來球員可以循此模式，先在中職磨練，累積經驗儲存旅外的實力。未來聯盟將整理、研究其他國家的入札相關制度，之前沒有這樣的案例，希望能研擬出完整的規章。」

這次記者會Lamigo球團僅公布粗略的時間時程，對於如入札金金額等細節均未透露，等到最終結果才會公布。今年球季結束後。王柏融與猿隊仍有合約關係，對此，劉玠廷說：「等到入札3階段程序都完成後，當然會中止與王柏融的合約。」

談及王柏融未來若重返中職，猿隊是否有第一續約權時，劉玠廷笑說：「選手能到國外闖蕩，當然希望他能在外面待越久越好，如果他真的有一天要回來，我們當然歡迎他回家，不過關於續約權這部分，還是要以聯盟的規章為主。」

(中時電子報)