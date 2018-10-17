中職》王柏融入札旅外 猿握主導權、聯盟從旁協助

Lamigo桃猿領隊劉玠廷（左）與中職會長吳志揚（右）。（鍾亞芳攝）

友善列印
中時電子報
/台北報導

Lamigo桃猿17日公布王柏融未來旅外的入札時程，這是首次中職有球員以此方式挑戰旅外，17日中職會長吳志揚與猿領隊劉玠廷一同出席記者會，對於這個中職聯盟的「初體驗」，將由Lamigo球團掌握主導權，聯盟從旁協助。

今年球季結束後，王柏融年資滿3年，獲得旅外資格，17日劉玠廷正式公佈王柏融入札程序，預計分為3階段，從中職總冠軍後開始，年底之前確定最後結果。

中職首度有球員進行入札旅外，但卻與日、美職業聯盟主導不同，這次由猿隊掌握主導權，中職聯盟從旁輔助，吳志揚表示，這次聯盟將提供具公信力的官方窗口來解釋球員的旅外資格，除了第一階段由中職發送入札文件，之後皆由猿隊與國外球團直接接洽。

吳志揚表示：「未來球員可以循此模式，先在中職磨練，累積經驗儲存旅外的實力。未來聯盟將整理、研究其他國家的入札相關制度，之前沒有這樣的案例，希望能研擬出完整的規章。」

這次記者會Lamigo球團僅公布粗略的時間時程，對於如入札金金額等細節均未透露，等到最終結果才會公布。今年球季結束後。王柏融與猿隊仍有合約關係，對此，劉玠廷說：「等到入札3階段程序都完成後，當然會中止與王柏融的合約。」

談及王柏融未來若重返中職，猿隊是否有第一續約權時，劉玠廷笑說：「選手能到國外闖蕩，當然希望他能在外面待越久越好，如果他真的有一天要回來，我們當然歡迎他回家，不過關於續約權這部分，還是要以聯盟的規章為主。」

(中時電子報)

陳偉殷返台 最搶鏡竟是二壘壘包… 影》被得分氣死了！ 道奇投手拿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。