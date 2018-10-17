鄉鎮長選戰 草屯三角鼎立、中寮四雄爭霸，選情詭譎多變

2018年10月17日 18:06 中時 楊樹煌

下屆草屯鎮長洪國浩和中寮鄉長張永輝任期屆滿，使得欲角逐鄉鎮長人選蜂湧而出，每人都志在必得，當仁不讓；草屯三角鼎立、中寮四雄爭霸，戰況激烈，選情詭譎多變，想突破重圍，不管藍綠或無黨，欲勝出都是場艱苦戰役。

草屯鎮有3人競逐鎮長，國民黨提名6年前在鎮長補選中，以19票飲恨落敗的縣議員簡景賢捲土重來，他很有自信說，有信心贏得勝選，因選民的眼睛是雪亮的，定會給他1次機會，讓他來建設幸福繁榮的新草屯。

另位回鍋參選的前草屯鎮長周信利，他說與草屯鎮民有約，欠草屯的人情要還，要把早年未完成的計畫完成，他有首任輝煌政績，選民定會認同支持他。

民進黨提名縣議員林永鴻，對選情也充滿樂觀，因泛綠只他1人出馬，他說有信心可傳承前任鎮長優質鎮政，再讓鎮民引以自豪。

中寮鄉則有4人參選鄉長，國民黨提名曾任3屆議員的廖宜賢，他說他深耕地方基層，最具親和力，要完成「投22線銜接投26線環鄉公路建設」及「福盛村粗坑大峭壁觀光開發案」，鄉民都期待；民進黨提名曾在廖梓佑服務處擔任主任8年的陳坤星，要把中寮做整體規劃，有效帶動中寮觀光發展，重振經濟。

無黨籍中寮鄉代會主席張裕發，指是中寮道地農家子弟，深知農民與地方建設需求，8年觀察已準備好了！要實踐、力行！改變中寮，創新中寮；另中寮鄉民代表也是中寮社區聯誼會長蕭同宏，他強調最年輕，最有衝勁，要讓中寮有「新未來、心選擇」。

(中時 )