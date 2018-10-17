議會吵翻天！基隆新市政大樓3度闖關失敗

2018年10月17日 18:00 中時 李怡萱

基市議會3度審查新市政大樓建案，最終出動表決。（李怡萱攝）

基隆市政府相中公車處修造廠土地新建市政大樓，新大樓建案已討論了1、20年，市議會今（17）日舉辦第18屆第8次定期會，市府第3度提送市政大樓規劃設計費1250萬元，基市議員一度爆出口角衝突，審查唇槍舌戰仍沒有結論。最後只好出動表決，總計13位市議員反對，12位市議員贊成，議長宣布議案刪除，新市政大樓3度闖關失敗。

基隆新市政大樓規劃設計費2億元，市府分6年編列預算，第1年編500萬元，建築計畫競圖技術服務費750萬元，總計1250元，市府已經第3年提送市議會審議。

市議員韓良圻、張耿輝、楊石城、莊榮欽及藍敏煌等人認為，中正路公車修理廠的交通不便，民眾洽公得搭2班公車才會到，建議市府撤回預算案，原地重建或與港務公司新大樓合署辦公。市議員認為，從前市長林金水開始，就尋找地點興建市政大樓，已經16年了，林右昌第3次提出規劃設計費，不應該再拖。

另外，市議員洪森永、陳東財、詹春陽、蘇仁和、張錦煌、施世明、游祥耀等人指出，市府辦公空間嚴重不足，各單位辦公區域分散，外賓來訪連個接待空間也沒有，讓人貽笑大方；現在市區到哪裡找這麼一塊方正地點，況且，交通、公車路線未來交旅處都可以調整，交通根本不成問題。

市長林右昌對於議會結果表示尊重，他說，市府原本現地重建方案，在各縣市蓋新大樓通常不會現址重建，現址面積不大，且是歷史建物，不可能拆除重蓋，預定地未來對面是新產業園區，還有纜車站，綜合評估這塊基地是最適合的。

(中時 )