淨化選風　苗祭500萬獎金反賄選

2018年10月17日 17:33 中時 巫靜婷

苗栗縣政府17日於縣警局舉辦「苗準出撃 全民總動員」反賄選宣誓活動，將反賄觀念深入最基層、強化全民反貪意識。（巫靜婷攝）

「苗準出撃 全民總動員」反賄選宣誓活動，開場由廉政志工演出反賄選話劇「買票的代價」，將實務案例融入生動的話劇表演，促進全民反賄意識的覺醒。（巫靜婷攝）

瞄準年底5合1選舉，為打擊賄選、淨化選舉風氣，苗栗縣政府17日於縣警局舉辦「苗準出撃 全民總動員」反賄選宣誓活動，開場由廉政志工熱鬧演出話劇，另邀檢察官董良造講授「反賄選宣導講習」，以深入淺出的方式，將反賄觀念深入最基層、強化全民反貪意識。

縣長於致詞中表示，乾淨的選舉風氣是執政團隊給縣民的保證，更是給所有縣府同仁的期許，選舉應該是選賢與能，而非在選前抹黑造謠、見縫插針，相信眼睛雪亮的各位鄉親，必會大力唾棄賄選的候選人。縣長也帶領現場約270人共同宣誓反賄口號「愛苗栗、i幸福、反賄選」。

為鼓勵民眾積極檢舉賄選，法務部喊出高額檢舉獎金，民眾若查獲縣市長候選人賄選，最高可得500萬元獎金，查獲縣議員候選人賄選，可得200萬元，查獲鄉鎮市長、代表、村里長等候選人賄選，可得獎金50萬元。

地方檢察署檢察長柯麗鈴提醒，鄉親只要收受賄款就觸犯刑法的「妨害投票」罪，依法處3年以下有期徒刑，得併科5000元以下罰金。真心要服務鄉親的候選人，是不會明知故犯害鄉親的。

調查站副主任吳榮修也強調，目前幾個賄選案皆開始調查，候選人千萬不要抱持僥倖心態，勿踩賄選紅線，打場乾淨公平的選戰，調查站也將與地檢署、警察局密切配合，端正選風。

法務部呼籲民眾切勿一時受金錢、物質誘惑而觸法，若發現賄選情事，可撥打反賄選檢舉電話0800-286586、0800-024099轉4，提供具體情資，一起反賄選，維持乾淨選風。

(中時 )