苗縣首座「海洋城堡」社區共讀站啟用

2018年10月17日 17:32 中時 巫靜婷

咘可城堡圖書館為苗栗縣首座完工啟用的學校社區共讀站，不但可提供師生良好的閱讀空間，夜間及假日也開放給社區民眾使用。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣首座學校社區共讀站在苑裡鎮中正國小如期完工，縣府17日上午舉辦揭牌啟用典禮，在全校師生及社區民眾的熱烈參與下，由縣長徐耀昌親自揭牌，並宣布「咘可城堡圖書館」正式啟用。

中正國小近年來積極推動各項閱讀教育活動，擁有豐碩成績，但其位於2樓的圖書館設備老舊、環境不佳，無法吸引學生前往閱讀，十分可惜。

校長張志清上任後，配合前瞻基礎建設計畫推動，透過與縣府教育處積極送件爭取，在106年12月7日獲得國教署核定補助200萬元及縣政府補助50萬元，才讓學校得以全面建置新的圖書館。

縣長表示，咘可城堡圖書館為苗栗縣第1所完工啟用的學校社區共讀站，啟用後不但可提供師生良好的閱讀空間，也將於夜間及假日開放給社區民眾憑身分證借閱或現場閱讀使用，達成「全民閱讀、終身學習」的目標。

咘可城堡共讀站，位於中棟教室一樓，運用現有兩間教室進行打通、裝修，位置適中，除了方便南棟與北棟的學生前往，也同時方便社區民眾辨認與使用。以在地「海洋風格」為主題，內部主要規劃成「新書展示區」、「主題書展區」、「閱讀區」、「資訊查詢區」、「服務櫃檯區」、「書報區」等幾個區域。

縣府指出，教育部國教署同意補助苗栗縣106至109年共21所國民中、小學建置學校社區共讀站經費4200萬元，加上縣府配合的款項，合計挹注款項達5869萬元，將能有效改善各國中小的圖書館空間，提供各校學生及社區民眾優質的閱讀環境。

(中時 )