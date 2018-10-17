議員爭取引進雷射雕刻機 協助偏校發展創客教育

2018年10月17日 17:42 中時 王文吉

日南國中引進首部雷射雕刻機，本學期已成功研發聲光音樂盒等作品。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟協助日南國中引進雷射雕刻機，師生已成功研發聲光音樂盒。（王文吉攝）

台中市大甲區日南國中本學期在市議員吳敏濟爭取之下，引進首部雷射雕刻機，秉持教育資源共享的原則，由有經驗的國中生大手牽小手，協助指導國小學員進行創作，為偏鄉孩子開啟創客（maker）的一扇窗。

日南國中校長舒富男表示，創客教育是全球新興的教育理念，融入STEAM（科學、科技、工程、藝術以及數學），蔚成一股領先的潮流，學生從動手操做當中將創意化為實際物品。

舒富男說，該校推廣創客教育5年，感謝吳敏濟議員協助爭取雷射雕刻機，學生完成設計圖後即可雕刻成形並完成組裝，以往需要委託他校代勞曠日廢時，現在則可以全部自己完成了。

日南國中秉持教育資源共享的原則，向下延伸到同屬偏鄉的4所鄰近小學，由有經驗的國中生擔任助教。國二生賴庭岳表示，自己本來就喜歡電腦繪圖，這學期學會使用雷雕機將創意製造出來，實際應用到電路版、光學、工藝的原理，比單純讀理論強太多了，而教學相長能教國小學弟妹也是一次難得的經驗。

日南國中本學期已成功研發聲光音樂盒，內含電路板、壓克力雷雕板、木質外殼，STEAM的應用一樣也不少，也製造互動玩具帶到社區照顧關懷據點與長者互動，未來不排除參加義賣活動。

來自東明國小六年級的小學員們則是從入門的刻印章著手。第一次接觸到雷雕機的小六生吳羽晴說，在老師和學長指導下雕刻印章，首先在電腦螢幕設計完成，再從雷雕機輸出，當看到雷射光束在橡膠上燒灼出自己的名字時就非常興奮，未來還想做獨一無二的鑰匙圈。

吳敏濟表示，孩子可塑性高，給他們什麼資源、接觸什麼環境，未來就可能成為什麼樣的人才，日南國中以及周邊四所國小不應因為位處偏鄉，孩子的教育就要落後於市中心區，日南國中秉持教育資源共享的理念，大手牽小手為偏鄉地區的孩子們開啟創客的一扇窗，提升整個地區的學習品質尤其難能可貴。

(中時 )