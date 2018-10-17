偷渡保證班 伊拉克人蛇集團頭台灣落網

2018年10月17日 18:04 中時 陳麒全

國際知名人蛇集團之蛇頭Mahdi。（國境事務大隊提供）

人蛇集團掩護交通Liudmila。（國境事務大隊提供）

國境事務大隊11日深夜逮捕國際知名人蛇集團之蛇頭Mahdi與集團內掩護交通Liudmila，以及3名偷渡客。（國境事務大隊提供）

國境事務大隊11日深夜逮捕國際知名人蛇集團之蛇頭Mahdi與集團內掩護交通Liudmila，以及3名偷渡客。（陳麒全攝）

內政部政務次長陳宗彥（中）17日由移民署長楊家駿（左）陪同到國境事務大隊頒發獎勵金，慰勉移民官辛勞，並由國境事務大隊大隊長陳建成（右）簡報案情，陳宗彥指示國境大隊將此案的訊息通報德國、奧地利、馬來西亞、瑞典等國家移民單位，跨國防範人蛇集團利用這種模式從事不法。（陳麒全攝）

內政部政務次長陳宗彥（右二）17日由移民署長楊家駿（左二）陪同到國境事務大隊頒發獎勵金，慰勉移民官辛勞，並由國境事務大隊大隊長陳建成（右一）簡報案情，陳宗彥指示國境大隊將此案的訊息通報德國、奧地利、馬來西亞、瑞典等國家移民單位，跨國防範人蛇集團利用這種模式從事不法。（陳麒全攝）

原籍伊拉克並擁有瑞典雙重國籍的國際知名人蛇集團之蛇頭Mahdi，11日深夜和集團內掩護交通Liudmila，一起在桃園機場準備安排偷渡客搭機前往歐洲時，被移民署國境事務大隊移民官識破，當場逮捕2人及3名人蛇，並在初步偵訊後，將5名嫌犯移送桃園地檢署偵辦，檢察官向桃園地院聲押禁見獲准。

國境事務大隊調查，11日晚間9時許接獲航空公司地勤人員通報，1名持有阿爾巴尼亞護照的女乘客，疑似持變造護照辦理登機手續，準備搭機前往巴黎，請移民官前往進一步鑑別。國境大隊特殊勤務隊移民官到場確認後，發現護照經過變造，立即啟動清查機制，發現晚間飛往維也納、法蘭克福等地班機，也各有1名旅客同樣持阿爾巴尼亞護照，3人的護照都變造過。

被查獲的準備偷渡的2女1男人蛇向移民官供稱，為了到歐洲和家人會合共同生活，參加人蛇集團的「偷渡保證班」，只要成功偷渡，才需要支付4000歐元費用。人蛇集團盡心思安排偷渡路線，千里迢迢、瞞天過海，自中東的敘利亞出發，輾轉到泰國曼谷，在蛇頭手中取得貼著自己照片的阿爾巴尼亞護照，且最後一站安排同一時段自臺灣飛往不同國家之航班，以分散被查獲之風險，沒想到最後還是功虧一簣，同時就逮。

國境事務大隊在連續抓到3名偷渡人蛇，移民官懷疑掩護偷渡的人蛇集團成員應該還沒有離境，緊急過濾航班及旅客資訊，發現11日晚飛往馬來西亞吉隆坡班機的旅客名單中，有2人竟然與偷渡人蛇姓名相同。移民官火速趕到候機室，在登機前一刻逮捕46歲的男子Mahdi，以及44歲的女子Liudmila。

移民官進一步調查發現，原籍伊拉克的Mahdi，擁有瑞典雙重國籍，是國際上通報要注意防範的人蛇偷渡集團首腦，而Liudmila原籍東歐的摩爾多瓦共和國（Republica Moldova），也擁有土耳其雙重國籍。2人從吉隆坡入境台灣，分別至3個飛往歐洲航班替偷渡人蛇辦理登機手續，再拿到登機證後，再到桃園機場管制區出境長廊內，與人蛇會合交付機票，完成掩護偷渡工作，自己再持飛往吉隆坡班機的登機證準備搭機離境。

移民署月初剛舉辦國境管理國際研討會，結合歐、美、亞洲多個國家組成「大聯盟」，運用科技及資訊交流機制，國際間合作攔阻高風險對象跨國移動，打擊人口販運、人蛇偷渡不法行為。會後我方隨即逮捕多國通報要防範的人蛇集團首腦Mahdi，彰顯跨國合作打擊不法的成效。

內政部政務次長陳宗彥17日也到國境事務大隊頒發獎勵金，慰勉移民官辛勞，同時指示國境大隊將此案的訊息通報德國、奧地利、馬來西亞、瑞典等國家移民單位，跨國防範人蛇集團利用這種模式從事不法。

(中時 )