神發言！基隆市議員呂美玲「陰魂在市議會飄來飄去」

2018年10月17日 18:05 中時 李怡萱

呂美玲質詢時情緒激動，要求市議會盡快通過新市政大樓的預算。（李怡萱攝）

基隆市議會今（17）日舉辦第18屆第8次定期，第3度討論新市政大樓建案，前兩次都大舉反對旗的藍營議員呂美玲質詢時情緒激動，要求市議會盡快通過新市政大樓的預算，甚至語出驚人表示「住戶陰魂在市議會飄來飄去！」，市議員游祥耀則認為呂「一下理智一下不理智」，根本是「百變妖姬！」

基隆市政府相中公車處修理廠作為市政大樓新址，但修理廠附近仍有少數占用戶居住，市議員呂美玲質詢時指出，有一位林姓百歲人瑞因為擔憂要搬遷而「嚇死了，憂傷死掉了！」，質疑市議會「怎麼可以不讓預算案通過」，甚至說「住戶陰魂在市議會飄來飄去！」。

呂美玲指出，居民的補償金已經通過，新市政大樓預算案也應該盡速通過，「讓這些人死的瞑目 」，並表示若林姓百歲人瑞是因此而沒有「活到過年！」，激動發言引起市議會譁然。

呂美玲質詢結束後，換成市議員游祥耀發言，但游才剛站起沒多久，呂突然發言打斷，兩人隨即發生言語衝突，市議會一陣唇槍舌戰，游祥耀當場痛罵呂「一下理智一下不理智」，根本是「百變妖姬！」，同在議會的議長立刻要求雙方冷靜，並制止呂發言，阻止衝突繼續擴大。

(中時 )