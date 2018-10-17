台南人期待！南美1館「開門入厝」了

2018年10月17日 17:50 中時 洪榮志

試營運的台南美術館1館，前身為日據時代的台南州警察署，為台灣現存最早的警察署廳舍。（南美館提供）

台南人期待一甲子的美術館，17日開館試營運。館方特地依古禮挑選良辰吉時舉行「開門入厝」儀式，由董事長陳輝東及館長潘襎、館員及志工共同打開大門，邀請民眾進入南美館1館，見證歷史性的一刻。館方還表示，1館及2館將於12月15日同步正式開館。

現階段試營運的南美館為座落於南門路與友愛街口的1館，前身是日據時期的台南州警察署，為台灣現存最早的警察署廳舍，建築不僅延續傳統建築工藝之美，也代表南美館的新身分轉生，今後將持續發揮文化傳承的功能。

陳輝東強調，南美館將成為彰顯台南及台灣優秀藝術家成就的嶄新場域。

潘襎表示，南美館為具備複合式功能的藝術場域，內部設施種類多樣，包含多功能劇場、兒童藝術中心、藝術家專室等，結合展場與多功能展演廳的設計，功能也不只是展示美術品，而是希望讓民眾都能感受到美與感動的藝術殿堂。

潘襎還指出，未來南美館將有別於一般展示空間扮演串連的角色，希望促進藝術普及與大眾化，建構起台南美學教育的橋樑，維繫與當地藝術家的互動，朝跨域多元發展，將南美館打造成「審美的百貨店」。

館方說，南美館1館試營運後，20日將舉辦剪綵茶會，1館及2館將同步於12月15日正式開館，館內成立的「美術科學研究中心」，將使南美館成為全台唯一設有科學研究、修復畫作的美術館。

試營運期間將以「相挺Your Support！－典藏捐贈展」為展覽核心，將南美館籌設以來所有的捐贈作品，以最大可能呈現給社會大眾，展期從即日起至2019年3月12日止。

(中時 )